Công bố kết luận thanh tra về dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại TP Cần Thơ vừa được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy ký ban hành.

“Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, quy mô 500 giường, UBND TP Cần Thơ, Sở Y tế Cần Thơ, liên danh nhà thầu và các đơn vị tư vấn còn khuyết điểm, vi phạm. Điều đó dẫn đến dự án chậm tiến độ, tiềm ẩn nguy cơ gây lãng phí nguồn vốn vay và ngân sách địa phương, khoảng 300 tỷ đồng giá trị đã thực hiện”, kết luận nêu.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm.

Dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ quy mô 500 giường, vốn đầu tư 1.728 tỷ đồng, khởi công năm 2017, đến năm 2022 đã "đắp chiếu" (Ảnh: Bảo Kỳ).

UBND TP Cần Thơ và các bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Thông báo số 371/2025 của Văn phòng Chính phủ: “UBND TP Cần Thơ khẩn trương triển khai phương án đầu tư xây dựng để đưa bệnh viện vào vận hành trong năm 2026 (kết thúc dự án đầu tư theo hình thức ODA, chuyển sang thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn trong nước). Bộ Tài chính cân đối, bố trí ngân sách trung ương, UBND TP Cần Thơ bố trí ngân sách địa phương để thực hiện. UBND TP Cần Thơ chịu trách nhiệm rà soát thiết kế, tính toán lại tổng mức đầu tư theo quy định của pháp luật, làm cơ sở để Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn”.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tổ chức kiểm điểm, xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả để xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và các đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền quản lý.

Đồng thời rà soát, phê duyệt bổ sung chi phí một số hạng mục công việc còn thiếu như: Khối lượng phát sinh tăng ngoài hợp đồng EPC do điều chỉnh thiết kế cơ sở khoảng 17 tỷ đồng, chi phí lưu kho gần 11,7 tỷ đồng, chi phí thông quan hàng hóa nhập khẩu theo quy định.

UBND TP Cần Thơ quyết định phương án tiếp tục thực hiện dự án đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng. Trường hợp quyết định tiếp tục thực hiện hợp đồng EPC, Cần Thơ chỉ đạo Sở Y tế thu hồi số tiền đã tạm ứng cho Liên danh nhà thầu hơn 3,86 triệu EUR trong quá trình thanh, quyết toán.

Sở Y tế Cần Thơ phối hợp Sở Xây dựng tổ chức lập, thẩm định dự toán đối với khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng EPC trình phê duyệt theo thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Cần Thơ rà soát danh mục thiết bị y tế mới, trình Bộ Y tế thẩm định theo quy định. Kiểm tra, rà soát năng lực của Liên danh nhà thầu MAGYAR - VMD - BDCC - CONINCO - AZUSA và tư vấn quản lý dự án, đảm bảo đủ năng lực tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ quy mô 500 giường tiến độ chỉ đạt hơn 21%, "đắp chiếu" từ tháng 7/2022 đến nay (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mới thực hiện được hơn 21%, dừng thực hiện từ tháng 7/2022

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, quy mô 500 giường sử dụng vốn vay ODA Hungary, theo Hiệp định khung giữa Chính phủ Hungary và Chính phủ Việt Nam.

Hiệp định vay ký vào tháng 9/2018 trị giá gần 57 triệu EUR (tương đương 1.393 tỷ đồng) có hiệu lực từ ngày 11/1/2019 đến ngày 11/7/2022.

Dự án được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 1.728 tỷ đồng (trong đó vốn đối ứng của Cần Thơ trên 334 tỷ đồng).

Dự án dừng thực hiện từ tháng 7/2022 do hiệp định vay hết hiệu lực và không được gia hạn. Tại thời điểm đó, tổng giá trị khối lượng gói thầu EPC các thành viên liên danh nhà thầu đã thực hiện tương đương trên 297 tỷ đồng/1.393 tỷ đồng (đạt hơn 21%) tổng giá trị khối lượng hợp đồng.

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đến hết ngày 31/12/2026.