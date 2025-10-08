Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong ở TPHCM

Sáng 8/10, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ ô tô tải lao qua làn đường ngược chiều, tông tử vong người đi xe máy.

Vụ tai nạn làm một người không qua khỏi (Ảnh: Xuân Đoàn).

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h30, trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường (trước đây là phường Phú Hữu, TP Thủ Đức).

Khi đó, xe tải biển số 51L-846.04 do nam tài xế lái trên đường Nguyễn Duy Trinh, theo hướng từ cảng Phú Hữu đi vòng xoay Phú Hữu. Khi đến giao lộ với đường 963, phương tiện lao qua làn đường ngược chiều tông vào cột điện và người đàn ông ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn hiệu Z1000 mang biển số 60A1-010.85 đang dừng sát vỉa hè.

Sau va chạm, chiếc xe tải tiếp tục tông vào phía trước nhà dân rồi dừng lại.

Chiếc xe tải trong vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hậu quả vụ tai nạn làm người đi mô tô không qua khỏi, một phần tường nhà dân và cột điện bị tông đổ.

Nhận tin báo, Công an TPHCM và đội CSGT Cát Lái đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Nạn nhân tên T.T.Đ. (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước cũ).