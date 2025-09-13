Dùng chó nghiệp vụ tuần tra, bảo đảm an ninh tại Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Ngày 23/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết thời gian gần đây, lực lượng Cảnh sát cơ động đang triển khai sử dụng chó nghiệp vụ tham gia tuần tra, kiểm soát, bảo vệ Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Chó nghiệp vụ tham gia tuần tra, kiểm soát bảo vệ Nhà máy thủy điện Hòa Bình cùng lực lượng Cảnh sát cơ động (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Việc đưa chó nghiệp vụ cùng tham gia công tác tuần tra nhằm bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và phòng ngừa từ xa các nguy cơ tiềm ẩn đến công trình trọng điểm quốc gia về an ninh năng lượng của đất nước.

Đội quản lý, sử dụng chó nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng các tổ tuần tra, duy trì kiểm soát 24/24 giờ tại khu vực nội vi và vùng phụ cận Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Đặc biệt, các ca tuần tra ban đêm được tăng cường tại những vị trí trọng yếu như cổng ra vào, kho vật tư, trạm biến áp và khu vực đập thủy điện.

Nhà máy thủy điện Hòa Bình là công trình trọng điểm quốc gia về an ninh năng lượng nên được tuần tra, duy trì kiểm soát 24/24 giờ tại khu vực nội vi và vùng phụ cận (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết thêm, việc đưa chó nghiệp vụ vào hoạt động tuần tra đã giúp lực lượng chức năng nâng cao khả năng phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm nhập trái phép, vận chuyển chất cấm cũng như xử lý tình huống đột xuất.

"Đây được coi là giải pháp thiết thực và hiệu quả, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và đơn vị quản lý nhà máy, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện lớn nhất cả nước, bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân", Công an tỉnh Phú Thọ cho hay.