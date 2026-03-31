Dùng AI tạo ảnh cá sấu bơi dưới sông để dọa em gái

Thông tin từ UBND xã Thới Bình (Cà Mau) ngày 31/3 xác nhận, hình ảnh cá sấu xuất hiện trên sông Chắc Băng và lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận địa phương, là không có thật.

Hình ảnh cá sấu bơi dưới sông được tạo bằng AI (Ảnh: CTV).

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh một con cá sấu đang bơi trên sông Chắc Băng thuộc xã Thới Bình đã được chia sẻ rộng rãi, khiến người dân địa phương không khỏi lo lắng.

Qua xác minh của công an địa phương, người tạo ra bức ảnh này là em T.C.K. (17 tuổi, trú tại xã Thới Bình).

Theo lời khai của K., em đã sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra hình ảnh cá sấu bơi dưới sông. Mục đích ban đầu của K. là để mẹ em dùng hình ảnh này hù dọa em gái, ngăn em gái ra sông bơi.

Tuy nhiên, chú ruột của K. đã vô tình lấy bức ảnh này và gửi cho nhiều người mà không biết đây là sản phẩm của AI. Điều này dẫn đến việc hình ảnh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây ra sự hiểu nhầm và hoang mang trong cộng đồng địa phương.