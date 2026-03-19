Một doanh nghiệp ở Cà Mau chậm đóng bảo hiểm 182 tháng

Ngày 19/3, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết, tính đến hết tháng 2, có 233 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn chậm đóng, trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (gọi chung là bảo hiểm) từ 6 tháng trở lên, với tổng số tiền trên 31,7 tỷ đồng.

Đơn cử như Công ty TNHH XD Quang Tiền chậm đóng 40 tháng, 4,3 tỷ đồng; Công ty XNK Huỳnh Hương chậm đóng 132 tháng, 3,1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Camimex chậm đóng 3 tháng, 5,5 tỷ đồng; Công ty CP thực phẩm TS XK Cà Mau chậm đóng 131 tháng, 10 tỷ đồng; Công ty cổ phần thực phẩm Đại Dương chậm đóng 181 tháng, 8,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Nhật Đức Cà Mau chậm đóng 182 tháng, 3,9 tỷ đồng;…

BHXH Cà Mau cho biết trên địa bàn còn nhiều công ty, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm với số tiền hàng chục tỷ đồng (Ảnh: Huỳnh Hải).

Nêu khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực này, BHXH Cà Mau cho biết, mặc dù cơ quan đã gửi thông báo đôn đốc thường xuyên, nhưng một số đơn vị vẫn không hợp tác trong việc đối chiếu quỹ tiền lương, không thanh toán nợ, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hưởng chế độ của người lao động.

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguồn lực hạn chế; người lao động và chủ sử dụng lao động chưa nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ tham gia bảo hiểm. Trong khi đó, dữ liệu phối hợp do cơ quan thuế cung cấp chưa kịp thời, dẫn đến khi kiểm tra, làm việc trực tiếp thì người lao động đã nghỉ việc trước đó nên không có cơ sở truy thu.

Cũng theo BHXH Cà Mau, một số doanh nghiệp trốn đóng kéo dài, dù đã qua thanh tra, kiểm tra nhiều lần nhưng chưa thực hiện đúng kết luận của cơ quan chức năng, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao.

Bên cạnh đó, chưa có chế tài đủ mạnh trong việc xử lý các đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm. Hiện Cà Mau chưa có trường hợp nào bị xử lý hình sự để răn đe hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm, do đó tình trạng chậm đóng, trốn đóng kéo dài nhiều năm vẫn còn xảy ra.

Đánh giá nguyên nhân xảy ra tình trạng này, theo BHXH Cà Mau, một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thiếu nguồn vốn nên ưu tiên sử dụng vốn cho các khoản chi trước mắt, kể cả khoản tiền người lao động tự đóng cũng được sử dụng vào vốn kinh doanh. Khi hoạt động kinh doanh không hiệu quả, mất cân đối tài chính dẫn đến chậm đóng bảo hiểm.

Một số lao động không muốn tham gia bảo hiểm vì sẽ làm giảm thu nhập của họ nên đồng tình để doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng. Người lao động tại một số doanh nghiệp cũng chưa mạnh dạn phản ánh, tố giác hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm do lo ngại ảnh hưởng đến việc làm.

BHXH Cà Mau cũng cho rằng, quy định về khởi kiện doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm hiện chưa thật sự rõ ràng về cơ quan có trách nhiệm khởi kiện để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Trong khi đó, quy định về xử lý hình sự hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm tuy đã có nhưng việc áp dụng trên thực tế còn gặp khó khăn trong việc xác định yếu tố cấu thành tội phạm, do đó chưa tạo được tính răn đe và lan tỏa.

“Ý thức chấp hành pháp luật của một số đơn vị sử dụng lao động chưa cao; nhiều đơn vị trốn đóng kéo dài nhưng không hợp tác, né tránh, không ký cam kết trả nợ, không bố trí người làm việc với cơ quan bảo hiểm”, BHXH Cà Mau nêu rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng chậm đóng bảo hiểm.

BHXH Cà Mau kiến nghị gì?

Để giải quyết tình trạng chậm đóng bảo hiểm, BHXH Cà Mau đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với BHXH đôn đốc thu hồi tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; đồng thời không xem xét, đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm theo quy định.

Giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập tổ công tác để xử lý việc chốt sổ BHXH cho người lao động theo quy định; các xã, phường lập tổ công tác theo dõi, giám sát, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng trên địa bàn chấp hành nghiêm việc trích đóng bảo hiểm và kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các hành vi chậm đóng, trốn đóng.

BHXH Cà Mau đề xuất lập tổ công tác liên ngành của tỉnh để làm việc trực tiếp với các đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm; kiên quyết lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị có hành vi vi phạm.

"Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện thanh toán chậm đóng, trốn đóng theo quy định, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật", BHXH Cà Mau nêu kiến nghị xử lý.

BHXH Cà Mau cũng kiến nghị cơ quan công an tăng cường phối hợp trong công tác điều tra, xử lý nghiêm các hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nhằm nâng cao tính răn đe.