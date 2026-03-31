Đạp cửa phòng ngủ tấn công chủ nhà cướp điện thoại

Ngày 31/3, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, cơ quan công an ở Cà Mau đang điều tra vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Láng Tròn.

Đối tượng Trần Văn Trận tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, hơn 2h ngày 29/3, bà C.T.T. (52 tuổi, trú tại phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau) đang ngủ trong phòng. Lúc này, bà giật mình thức giấc khi nghe có tiếng động lớn ở cửa sau.

Vừa lúc đó, một người đàn ông lao vào đạp cửa phòng ngủ, dùng mảnh kính tấn công khiến bà T. bị thương ở chân. Sau đó, ông ta lấy chiếc điện thoại di động của bà T. rồi bỏ chạy.

Nhận tin báo của người dân, công an địa phương vào cuộc điều tra và xác định đối tượng cướp tài sản là Trần Văn Trận (32 tuổi, trú tại xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau).

Qua khai thác ban đầu, Trận có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.