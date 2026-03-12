Máy bay tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên" ở Cà Mau

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiếc máy bay MiG-21 hiện nằm phía sau khu tập thể cán bộ tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Cận cảnh chiếc máy bay MiG-21 bị "bỏ quên" (Video: Nhật Linh Đan).

Chiếc máy bay nằm trên một bãi đất có nhiều cây cỏ mọc um tùm. Thân máy bay đã mục nát, bong tróc, hư hại, xuống cấp nghiêm trọng. Theo thời gian nhiều bộ phận bên trong máy bay cũng đã bị thất lạc. Cây leo và cỏ rác bám khắp thân máy bay.

Phần bánh máy bay lún sâu xuống đất, cho thấy hiện vật đã yên vị tại đây từ rất lâu, gần như bị lãng quên từ nhiều năm qua.

Chiếc máy bay này có chiều dài hơn 10m, cao khoảng 4m, sải cánh 6-7m.

Chiếc máy bay MiG-21 từ nhiều năm qua nằm tại khu vực cây cỏ um tùm (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Được biết, năm 1985, chiếc máy bay này được tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) phối hợp với Quân khu 9 mang về trưng bày tại bãi đất trống trước bưu điện tỉnh (nay là công viên Hùng Vương) nhân kỷ niệm 10 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau đó, chiếc máy bay được Quân khu 9 để lại cho tỉnh và chuyển về khu Cao Thắng (nay là khu nhà tập thể cán bộ) để tiếp tục trưng bày, triển lãm.

Phần buồng lái đã hư hỏng hoàn toàn (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Theo Bảo tàng tỉnh Cà Mau, bảo tàng tỉnh trước đây không có hồ sơ về chiếc máy bay. Thời gian qua, do không có cơ quan nào quản lý, bảo vệ và bảo quản thường xuyên nên hiện vật đã bị hư hỏng như hiện trạng.

Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã đề xuất cấp trên giao cho bảo tàng trực tiếp quản lý và có phương án để sử dụng chiếc máy bay này.

Phần bánh máy bay lún xuống đất cho thấy hiện vật yên vị đã lâu tại đây (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Trước mắt, bảo tàng đề xuất xây dựng hàng rào khoanh vùng bảo vệ, có phương án phân công cán bộ chuyên môn duy trì bảo quản nhằm hạn chế tình trạng xuống cấp, hư hỏng.

Bảo tàng tỉnh Cà Mau cũng đề xuất phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá hiện trạng và thực hiện các thủ tục để di dời chiếc máy bay đến nơi khác.