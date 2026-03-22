Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời tại TPHCM

Theo thông báo của Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn (TPHCM), Đức Hồng y trút hơi thở cuối cùng trước sự hiện diện của Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam.

Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn đã thông báo để các giáo xứ đổ chuông sầu kéo dài 10 phút vào 20h ngày 22/3.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh năm 1934, tại Cà Mau, thụ phong linh mục năm 1965, được bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Mỹ Tho năm 1993.

Năm 1998, khi 64 tuổi, ông được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM, đảm nhiệm vị trí này đến năm 2014.

Ngày 21/10/2003, ông được Giáo hoàng John Paul II phong tước Hồng y, trở thành một trong những Hồng y của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Ông từng tham dự các mật nghị bầu Giáo hoàng.

Năm 2014, khi đủ 80 tuổi, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được Tòa Thánh Vatican cho nghỉ hưu. Ông vẫn tiếp tục tham gia các sinh hoạt tôn giáo cho đến khi qua đời.