Dữ liệu bầu cử ở TPHCM được cập nhật theo thời gian thực ra sao?

Với vị thế là đầu tàu kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo, TPHCM đã khẳng định vai trò tiên phong khi ứng dụng toàn diện công nghệ thông tin vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ngoài Ủy ban bầu cử thành phố, các xã, phường cũng ứng dụng khoa học công nghệ và có những mô hình độc đáo để phục vụ kỳ bầu cử.

Trong cuộc bầu cử lần này, sức mạnh công nghệ của TPHCM được thể hiện thông qua hệ thống điều hành và giám sát tiến độ tự động. Trung tâm điều hành bầu cử của TPHCM kết nối với từng xã, phường, đặc khu để cập nhật tình hình bỏ phiếu theo thời gian thực.

TPHCM có nhiều hình thức tuyên truyền trực quan về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Q.Huy).

Với công cụ này, Ủy ban bầu cử TPHCM và các đơn vị liên quan có thể theo dõi tình hình, tiến độ bầu cử thông qua các số liệu được truyền về. Việc cập nhật thông tin giúp các đơn vị kịp thời đưa ra chỉ đạo, điều tiết và những thay đổi hợp lý đối với khu vực có số lượng cử tri đông hoặc phát sinh tình huống cần xử lý.

Trước ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử TPHCM yêu cầu Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM) cử 45 nhân sự trực tiếp phụ trách công tác bầu cử tham gia tổ giúp việc cho bộ phận thường trực để theo dõi, tổng hợp số liệu cử tri tham gia bầu cử trong ngày 15/3. Trong từng ca trực, bộ phận theo dõi, tổng hợp số liệu của kỳ bầu cử luôn có sự tham gia của nhân sự thuộc Công an TPHCM, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số và Viettel TPHCM.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM, nhìn nhận, việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao tính minh bạch mà còn rút ngắn thời gian xử lý, tạo sự thuận tiện tối đa cho cả cơ quan tổ chức và người dân.

TPHCM là nơi có quy mô dân số lớn nhất cả nước với hơn 14 triệu dân, gồm số lượng lớn người tạm trú là công nhân, người lao động, sinh viên… Do đó, công tác quản lý dân cư trên địa bàn luôn gặp những thách thức không nhỏ.

Triển khai chỉ đạo của Trung ương về đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử, đồng thời cũng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trong kỳ bầu cử lần này, TPHCM đã tạo bước đột phá khi khai thác triệt để Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết hợp với ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Các mã QR phục vụ truy cập trang thông tin về kỳ bầu cử (Ảnh: Q.Huy).

Việc ứng dụng VNeID và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo nên một mạng lưới thông tin thông suốt từ Trung ương đến địa phương, giúp cho công tác bầu cử lần này rất thuận lợi. Với TPHCM, các giải pháp công nghệ được áp dụng trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cũng là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng mô hình chính quyền số, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và hướng đến phục vụ người dân tốt hơn.

Trong kỳ bầu cử này, TPHCM còn ghi nhận sự đổi mới mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, vận động cử tri. Ngoài cách thức truyền thống như pano, tranh cổ động, loa phát thanh, thành phố đã triển khai hệ sinh thái đa phương tiện trên không gian mạng và được người dân tích cực hưởng ứng.

Tại những sự kiện cổ động cho kỳ bầu cử ở từng xã, phường, màn hình LED, mã QR tra cứu thông tin bầu cử, thông tin ứng viên đã được bố trí, giúp người dân có thể tiếp cận các nội dung của kỳ bầu cử bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động. Các địa phương cũng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để truyền thông về cuộc bầu cử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất clip, ấn phẩm truyền thông sinh động, giúp các nội dung trở nên gần gũi, dễ hiểu và hấp dẫn hơn.