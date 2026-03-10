Dự báo thời tiết trên cả nước dịp bầu cử

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cung cấp thông tin dự báo thời tiết phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, do chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường, các tỉnh từ Quảng Trị đến khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi trong các ngày 13-14/3 có mưa, có nơi mưa to và dông.

Hà Nội trang hoàng trước ngày bầu cử (Ảnh: CTV).

Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ ngày 10-16/3 phổ biến ít mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày trời tạnh ráo, đêm và sáng trời rét; riêng khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La chiều tối và đêm 13/3, chiều tối và đêm 16/3 có mưa rào và có nơi có dông.

Khu vực Trung Bộ ngày 10-14/3 có mưa, mưa rào; khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi ngày 10 và ngày 13-14/3 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Từ ngày 15/3, thời tiết ở khu vực này ổn định, ít mưa; khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến TP Huế trưa và chiều giảm mây, trời nắng; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 10-16/3 phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng Tây Nguyên đêm và sáng trời rét.

Khu vực Hà Nội ngày 10-12/3 không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây, trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Ngày 13-15/3, thời tiết ở thủ đô nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, mưa xuất hiện vài nơi, trưa và chiều trời tạnh ráo; nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng phổ biến 17-19 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 22-25 độ C.