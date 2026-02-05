“Dự báo năm nay số lượng bão ít hơn nhiều so với 2025”

Thông tin được ông Hoàng Đức Cường nêu ra tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 5/2.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: Phùng Minh).

Dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn cho thấy vào tháng 5-7/2026 Enso (hiện tượng tương tác giữa khí quyển và đại dương ở khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương) có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất trong khoảng 55-65%, xác suất chuyển sang trạng thái El Nino có xu hướng tăng dần (khoảng 35-45%), xác suất quay về trạng thái La Nina ở mức không đáng kể.

Từ cuối mùa hè và đầu mùa thu năm nay, hiện tượng Enso có khả năng duy trì trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng, có khả năng chuyển sang trạng thái El Nino trong các tháng cuối năm, đầu năm 2027.

Trong điều kiện như vậy, khu vực Đông Nam Á, gồm cả khu vực phía nam của Việt Nam, mưa sẽ có xu hướng thấp hơn trung bình trong những tháng cuối năm.

Tháng 2-7, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 3,8 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,2 cơn).

Từ tháng 8 tới tháng 12, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 9,6 cơn và đổ bộ vào đất liền 3,8 cơn). Cơ quan này khuyến cáo đề phòng những cơn bão có cường độ mạnh.

Trong đó, tháng 8-9, bão/áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng chủ yếu đến các tỉnh miền Bắc và tháng 9-12 ảnh hưởng chủ yếu đến các tỉnh miền Trung, khu vực phía Nam.

Miền Trung trải qua một năm 2025 đầy khắc nghiệt khi bão, mưa, lũ dồn dập gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, hạ tầng… ở hầu hết các tỉnh, thành (Ảnh: VPMT).

Ở khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 ở miền Đông Nam Bộ, sau đó có xu hướng gia tăng cường độ, mở rộng dần sang miền Tây Nam Bộ.

Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3. Từ tháng 4, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng sau đó từ cuối tháng 4 sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Sau đó từ tháng 5, nắng nóng suy giảm dần ở các tỉnh phía Nam.

Riêng khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gia tăng hơn về cường độ cho tới tháng 8. Sau đó, từ tháng 9, nắng nóng có xu hướng suy giảm dần. Nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Cục Khí tượng Thủy văn dự báo không khí lạnh trong những tháng đầu năm nay có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra rét đậm, rét hại - tập trung trong tháng 2 ở khu vực vùng núi phía Bắc.

Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn tại miền Bắc tập trung trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3.

Mùa mưa tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm; tại khu vực cao nguyên Trung Bộ vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, khu vực Nam Bộ vào khoảng nửa cuối tháng 5, khu vực Bắc Bộ vào tháng 5.

Năm nay, số đợt mưa lớn diện rộng xảy ra trên toàn quốc ở mức xấp xỉ đến thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt mưa lớn diện rộng có khả năng bắt đầu từ tháng 6 ở Bắc Bộ, sau đó chuyển dần về phía Nam và kết thúc vào khoảng tháng 11 ở các tỉnh Trung Bộ.

Trong mùa khô đầu năm 2026, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm và có khả năng thấp hơn mùa cạn năm 2024-2025. Tháng 2-4 xâm nhập mặn có khả năng tăng cao nhưng không gây ảnh hưởng lớn đến dân sinh, nông nghiệp tại các địa phương.

Cục Khí tượng Thủy văn dự báo giai đoạn tháng 4-7, tình hình khô hạn, thiếu nước cục bộ ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi có khả năng xảy ra tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.