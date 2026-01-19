Khu đô thị xây dựng khi chưa giao đất thực địa: Yêu cầu tạm dừng thi công

Ngày 19/1, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết, đã có kết quả xử lý vụ việc chủ đầu tư dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn (khu đô thị Regal Capital), triển khai xây dựng khi chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, đến nay, đơn vị chưa nhận được văn bản xác nhận chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với dự án nêu trên từ cơ quan Thuế. Do đó, Sở này chưa có cơ sở để bàn giao thực địa khu đất dự án cho chủ đầu tư theo quy định.

Dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn xây dựng khi chủ đầu tư còn nợ tiền sử dụng đất, chưa được giao đất trên thực địa (Ảnh: Cao Tiến).

Sau khi Dân trí phản ánh chủ đầu tư triển khai xây dựng dự án khi chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được giao đất, cơ quan quản lý nhà nước đã đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư khu vực 2 thành phố Huế kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm để có biện pháp xử lý.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư khu vực 2 thành phố Huế thông tin, sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ, đơn vị đã yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng tất cả các hoạt động thi công xây dựng trên phạm vi đất của dự án.

Nhà đầu tư cần khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu của UBND thành phố Huế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai công việc liên quan dự án.

Trước đó, Dân trí đã phản ánh chủ đầu tư dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn tại phường Hương Trà, thành phố Huế, triển khai xây dựng các hạng mục khi chưa nộp đủ tiền sử dụng đất, chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao đất trên thực địa.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 1/8/2025, UBND thành phố Huế đã ban hành quyết định về mức giá cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất cho liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Đất Xanh và Công ty Cổ phần Regal Group đầu tư dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn.

Tổng diện tích đất Nhà nước giao cho chủ đầu tư để làm dự án là hơn 107.000m2, trong đó gần 51.000m2 có thu tiền sử dụng đất.

Tính theo đơn giá thời điểm ban hành quyết định, số tiền nhà đầu tư phải nộp cho nhà nước là gần 244 tỷ đồng.

Đại diện nhà đầu tư thừa nhận đến nay, liên danh mới nộp được khoảng 30 tỷ đồng trong tổng số tiền phải đóng. Hiện nay, doanh nghiệp chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất trên thực địa.

Liên quan việc triển khai xây dựng trên phạm vi dự án, phía chủ đầu tư cho rằng đơn vị này đang làm khu tái định cư với diện tích gần 1ha, để bố trí nơi ở cho 5 hộ dân còn vướng mắc, giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.