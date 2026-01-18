Nhà thầu bị phạt hơn 1,5 tỷ đồng do liên tục chậm tiến độ xây cầu

Ông Võ Văn Việt, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh), thuộc Sở Tài chính thành phố Huế, cho biết đã xử phạt Công ty cổ phần 479 Hòa Bình do vi phạm tiến độ hợp đồng.

Doanh nghiệp này bị xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng do liên tục chậm tiến độ khi thực hiện gói thầu số 28, bao gồm nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ; xây dựng đường 100m nối 2 khu A và B cùng cầu qua sông Như Ý tại khu đô thị An Vân Dương, thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị xanh.

Đường 100m và cầu qua sông Như Ý tại khu đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế (Ảnh: Anh Thịnh).

Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cam kết hoàn thành đường 100m và cầu qua sông Như Ý trước ngày 30/1, cầu Vỹ Dạ trước ngày 30/6.

Ông Việt cho biết, nhà thầu đang nộp dần khoản tiền bị xử phạt và tập trung thi công để hoàn thành các hạng mục theo tiến độ đã cam kết.

Theo chủ đầu tư, gói thầu số 28 có giá trị hợp đồng hơn 109 tỷ đồng, khởi công từ tháng 7/2021. Theo kế hoạch ban đầu, các công trình phải hoàn thành vào tháng 6/2024.

Gói thầu nâng cấp và mở rộng cầu Vỹ Dạ liên tục bị chậm tiến độ (Ảnh: Cao Tiến).

Tuy nhiên tiến độ thi công của nhà thầu liên tục chậm, buộc chủ đầu tư phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần. Thậm chí, tại hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, nhà thầu đã dừng thi công trong khoảng thời gian kéo dài do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Đến nay, sau gần 5 năm thi công, khối lượng xây lắp của toàn bộ gói thầu mới đạt khoảng 67%, nhiều hạng mục của cầu qua sông Như Ý, cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m vẫn chưa hoàn thành.