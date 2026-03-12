Hà Nội vận hành thử quy trình bầu cử, sẵn sàng cho "Ngày hội non sông"

Sáng 12/3, Ban bầu cử số 6 phường Đống Đa (TP Hà Nội) tổ chức kiểm tra, rà soát và chạy thử nghiệm quy trình bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 22.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Ban bầu cử số 6, đã trực tiếp kiểm tra địa điểm bỏ phiếu, công tác trang trí, khánh tiết, việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, đồng thời rà soát các điều kiện bảo đảm an ninh trật tự, cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử.

Khu vực bỏ phiếu số 22 của phường Đống Đa có tổng cộng 2.908 cử tri tham gia bầu cử.

Công tác chuẩn bị cho buổi vận hành thử quy trình bỏ phiếu được triển khai khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, bảo đảm các khâu diễn ra đúng quy định và sẵn sàng cho ngày bầu cử chính thức vào 15/3 tới đây.

Ban bầu cử số 6 cũng hướng dẫn tổ bầu cử số 22 tổ chức chạy thử toàn bộ quy trình của ngày bầu cử, từ khâu đón tiếp cử tri, tổ chức khai mạc (chào cờ, phát biểu khai mạc, thông qua thể lệ bầu cử), kiểm tra và niêm phong hòm phiếu, đến hướng dẫn cử tri bỏ phiếu và quy trình kiểm phiếu.

Nghi thức chào cờ được cử hành trang trọng, mở đầu cho phần vận hành thử quy trình bầu cử.

Công tác kiểm tra và niêm phong hòm phiếu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình.

Các lực lượng tham gia phục vụ công tác bầu cử như tổ trưởng tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận, Bí thư chi bộ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và lực lượng an ninh cơ sở được phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm phối hợp nhịp nhàng trong ngày bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu, cử tri thực hiện quyền bầu cử đối với ba cấp gồm: Đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND phường Đống Đa nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước khi bỏ phiếu, cử tri kiểm tra lại thông tin trên phiếu bầu và danh sách người ứng cử được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu.

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, người có công với cách mạng; các chức sắc tôn giáo, cử tri là người cao tuổi; cử tri lần đầu tham gia bầu cử… được mời lên thực hiện quyền bỏ phiếu trước, theo thứ tự đã được thông báo.

Thành viên tổ bầu cử tiến hành đóng dấu xác nhận vào thẻ cử tri và trả lại cho cử tri sau khi hoàn thành thủ tục.

Sau quá trình chạy thử quy trình bỏ phiếu và kiểm phiếu, khu vực bỏ phiếu số 22 cơ bản hoàn tất các phần việc theo kế hoạch, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định.