Động thổ nhà máy điện rác 4.000 tỷ đồng tại Hưng Yên

Chiều 6/3, tại xã Đoàn Đào (Hưng Yên) đã diễn ra lễ động thổ dự án Nhà máy điện rác Phù Cừ.

Dự án được kỳ vọng góp phần giải quyết căn cơ bài toán xử lý rác thải sinh hoạt đang gia tăng nhanh trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo thêm nguồn năng lượng tái tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy phát biểu tại lễ động thổ (Ảnh: Nguyễn Dương).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy cho biết với dân số khoảng 3,5 triệu người, mỗi ngày địa phương phát sinh khoảng 1.850-2.000 tấn rác thải sinh hoạt.

Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cũng phát sinh khoảng 1.000 tấn rác thải mỗi ngày. Khối lượng rác lớn đặt ra áp lực đáng kể đối với công tác thu gom và xử lý môi trường của tỉnh.

Theo ông Huy, việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải phát điện bằng công nghệ hiện đại sẽ góp phần giải quyết vấn đề rác thải, giảm áp lực cho các bãi chôn lấp truyền thống.

Dự án cũng mở ra hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, tận dụng rác thải để tạo ra nguồn năng lượng sạch, đồng thời bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Nhà máy điện rác Phù Cừ được xây dựng trên diện tích khoảng 7ha. Công trình có công suất xử lý 1.600 tấn rác mỗi ngày đêm và công suất phát điện 40MW.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 4.000 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ góp phần giải quyết phần lớn lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Dự án sử dụng công nghệ lò đốt có nguồn gốc từ Vương quốc Bỉ. Đây là công nghệ xử lý rác tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường theo quy chuẩn của châu Âu và Việt Nam.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ hoàn thành và đi vào vận hành vào quý II/2027. Khi đó, rác thải sinh hoạt sẽ được chuyển hóa thành điện năng, góp phần tạo nguồn năng lượng sạch phục vụ hệ thống điện.

Việc đưa nhà máy vào hoạt động cũng được kỳ vọng giảm đáng kể áp lực cho các bãi chôn lấp rác, đồng thời hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường tại các khu vực tập kết rác thải.

Ngoài ra, dự án còn tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, đóng góp nguồn thu cho ngân sách và thúc đẩy phát triển hạ tầng môi trường theo hướng bền vững.

Để dự án sớm đi vào hoạt động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy yêu cầu nhà đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực triển khai công trình đúng tiến độ.

Ông Huy cũng đề nghị các đơn vị áp dụng các chuẩn mực quản lý tiên tiến, hiện đại nhằm bảo đảm nhà máy vận hành hiệu quả, an toàn và thân thiện với môi trường.

Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan được giao phối hợp với nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Các cơ quan chức năng sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường.

Công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và các quy định pháp luật liên quan cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc trong suốt quá trình xây dựng và vận hành nhà máy.

Các đơn vị chức năng đồng thời có trách nhiệm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm bảo đảm tiến độ đầu tư của dự án.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trao đổi với phóng viên Dân trí bên lề sự kiện, ông Trần Đăng Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho biết hiện địa phương đang xử lý rác thải sinh hoạt chủ yếu bằng phương pháp đốt phát điện kết hợp chôn lấp một phần.

Tuy nhiên, năng lực xử lý rác hiện nay còn hạn chế, dẫn đến tình trạng rác thải tồn đọng tại một số khu vực.

Theo tính toán của cơ quan chức năng, mỗi ngày tỉnh Hưng Yên phát sinh khoảng 2.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong khi năng lực xử lý hiện mới đạt khoảng 30%.

Ông Anh cho biết địa phương kỳ vọng khi các nhà máy xử lý rác được đầu tư và đi vào hoạt động trong thời gian tới sẽ góp phần giải quyết cơ bản lượng rác thải phát sinh trên toàn tỉnh Hưng Yên.