Đồng Tháp xử lý 5 sà lan chở cát không rõ nguồn gốc

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo đã tạm giữ 5 phương tiện thủy để xác minh chủ sở hữu và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ và vi phạm quy định an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Cảnh sát giao thông làm việc với các phương tiện vi phạm (Ảnh: CTV).

Trước đó, vào đêm 20/1, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Tiền, đoạn thuộc Ấp 2, xã Cái Bè, Đội CSGT đường thủy số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện 5 phương tiện thủy vỏ sắt (sà lan) vận chuyển cát có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra điều kiện hoạt động và vận tải hàng hóa của các phương tiện này.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trên mỗi sà lan chứa từ 25m³ đến gần 200m³ cát. Qua làm việc ban đầu, 5 người điều khiển phương tiện đã thừa nhận số cát trên được mua lại trên sông Tiền thuộc thủy phận tỉnh Vĩnh Long và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra, các phương tiện này còn vi phạm quy định về chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, cụ thể là từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của mỗi phương tiện. Những người điều khiển cũng không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng và các giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Cũng trong đợt kiểm tra này, cảnh sát đã tạm giữ thêm một phương tiện vỏ gỗ gắn máy công suất lớn do V.Đ.H. (SN 2008, trú tại tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. Người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân và các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện.