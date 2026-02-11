Đồng Nai thống nhất 23 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 11/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, và đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai).

Hội nghị báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, đại biểu đã lắng nghe tiểu sử của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó có ông Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Nai.

Hội nghị đã thông báo ý kiến nhận xét, kết quả tín nhiệm của cử tri đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Trong đó, 100% cử tri tín nhiệm ông Vũ Hồng Văn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai).

Hội nghị cũng đã thảo luận, lựa chọn và biểu quyết thông qua danh sách 23 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, và 150 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai sẽ gửi biên bản, báo cáo và các tài liệu có liên quan đến các cơ quan có chức năng theo quy định; đồng thời tổ chức các hội nghị cử tri để các ứng cử viên tiếp xúc, gặp gỡ cử tri, vận động bầu cử theo quy định.