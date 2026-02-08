Cử tri tín nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 8/2, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hiện cư trú tại địa phương.

Tại hội nghị, các ý kiến đều đánh giá Đại tướng Phan Văn Giang có lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Cử tri ghi nhận ông có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong làm việc dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính; luôn nói đi đôi với làm, không cơ hội, vụ lợi.

Đại tướng Phan Văn Giang với các cử tri tham dự hội nghị (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng).

Các cử tri cũng cho rằng Đại tướng Phan Văn Giang luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến tập thể; gần gũi, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và hậu phương Quân đội; góp phần xây dựng, củng cố đoàn kết nội bộ, tạo uy tín cao trong đơn vị và quần chúng.

Ngoài ra, cử tri đánh giá Đại tướng có sức khỏe tốt, tư duy nhạy bén, tầm nhìn chiến lược; có kiến thức toàn diện về quân sự, quốc phòng, văn hóa, xã hội; có nền tảng lý luận vững chắc và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành Quân đội.

Là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn chiến đấu, học tập và công tác, Đại tướng Phan Văn Giang đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng. Trên các cương vị công tác, ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả hội nghị cho thấy 100% cử tri tham dự biểu quyết nhất trí tín nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri, đồng thời tiếp thu các ý kiến nhận xét, góp ý.

Ông nhấn mạnh nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, với cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham gia nhiều ban chỉ đạo, hội đồng quan trọng, ông sẽ có điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại diện cho cử tri và nhân dân cả nước.

Đại tướng khẳng định sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tôn trọng Hiến pháp, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật; quyết tâm hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội.

Ông cũng cho biết sẽ phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm để tham gia xây dựng hệ thống pháp luật bảo đảm sát thực tiễn, hiệu quả cao; góp phần giải quyết các nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đồng thời, ông cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để cùng Quốc hội quyết định đúng đắn những vấn đề quan trọng của đất nước; tham gia hiệu quả hoạt động giám sát nhằm bảo đảm việc thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.