Cử tri tín nhiệm giới thiệu ông Trịnh Văn Quyết ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 8/2, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị, đại biểu đã lắng nghe tiểu sử của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Văn Tiến.

Các nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Hoài Nam).

Đại biểu cũng lắng nghe tiểu sử của ông Mai Xuân Trường, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa ứng cử đại biểu HĐND xã Dân Hòa, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của các nhân sự, cử tri thống nhất đánh giá Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Văn Tiến đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo cử tri, đây là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín.

Tại Hội nghị, 100% cử tri bày tỏ sự tin tưởng và tín nhiệm, cho rằng nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, các nhân sự trên sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò đại biểu dân cử, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nâng cao đời sống nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt các nhân sự được cử tri giới thiệu ứng cử, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chia sẻ xúc động khi được lắng nghe những ý kiến phát biểu tâm huyết của bà con cử tri nơi cư trú. Ông nhận định đây cũng là những lời động viên, chia sẻ nhưng đánh giá rất cao đối với cá nhân 4 người được giới thiệu ứng cử.

Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết (Ảnh: Hoài Nam).

"Đây là những kỳ vọng rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với mong muốn xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, nhân dân Việt Nam được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và đưa đất nước vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định.

Ông cho rằng những thành tích rất đáng tự hào của đất nước sau 40 năm đổi mới, đây cũng sẽ là nền tảng vững chắc để chúng ta vững bước trong cái kỷ nguyên mới.

Được lãnh đạo Đảng, Nhà nước phân công giao nhiệm vụ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, với trách nhiệm trên cương vị công tác của mình và với tư cách là đại biểu của khu phố, các nhân sự được giới thiệu sẽ cố gắng cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp chung của đất nước, của dân tộc và của cách mạng.