Đồng Nai phê duyệt xây tuyến chính Vành đai 4 TPHCM hơn 16.200 tỷ đồng

UBND thành phố Đồng Nai vừa phê duyệt dự án thành phần 2-2, xây dựng cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên), thuộc dự án Vành đai 4 TPHCM, theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án thành phần 2-2 có chiều dài hơn 46km, điểm đầu tại Km18+480 (xã Xuân Đường), tiếp nối điểm cuối dự án thành phần 2-1; điểm cuối dự án tại Km64+630 (xã Thường Tân, TPHCM, bao gồm cả cầu Thủ Biên), tiếp nối với dự án đầu tư xây dựng Vành đai 4 TPHCM, đoạn cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn.

Vành đai 4 TPHCM qua thành phố Đồng Nai dài hơn 46km, từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (Ảnh: Hoàng Bình).

Dự án thành phần 2-2 được đầu tư xây dựng tuyến chính có mặt cắt ngang 8 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h; xây dựng các nút giao, cầu trên tuyến và các hạng mục khác gồm: hệ thống thoát nước, báo hiệu đường bộ, điện chiếu sáng, giao thông thông minh (ITS), kiểm soát trọng tải xe, trạm thu phí.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách thành phố Đồng Nai tham gia dự án hơn 4.000 tỷ đồng (chiếm 25% tổng mức đầu tư), nguồn vốn nhà đầu tư tham gia dự án hơn 12.200 tỷ đồng (chiếm 75% tổng mức đầu tư). Dự án triển khai xây dựng giai đoạn 2026-2029.

Vành đai 4 TPHCM đi qua 9 xã, phường của thành phố Đồng Nai, tổng diện tích đất, mặt nước được sử dụng phục vụ xây dựng dự án là hơn 443ha.

Hồi tháng 3, UBND thành phố Đồng Nai đã phê duyệt dự án thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom trên địa phận thành phố Đồng Nai, thuộc dự án đầu tư xây dựng Vành đai 4 TPHCM.

Phối cảnh tuyến chính Vành đai 4 TPHCM (Ảnh: UBND TP Đồng Nai).

Vành đai 4 TPHCM là tuyến đường bộ có quy mô đầu tư lớn nhất vùng Đông Nam Bộ. Dự án đi qua 3 tỉnh, thành phố gồm: thành phố Đồng Nai, TPHCM và tỉnh Tây Ninh.

Đây là tuyến đường đóng vai trò là trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Qua đó thúc đẩy lưu thông hàng hóa từ các khu công nghiệp, khu đô thị đến các cảng biển, cảng hàng không và ngược lại.