Đồng Nai chi 28.800 tỷ đồng làm đường nối cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TPHCM

Ngày 28/4, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TPHCM với tỷ lệ tán thành 100%.

Theo Nghị quyết, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 28.800 tỷ đồng và áp dụng loại hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách Nhà nước (từ nguồn đấu giá quỹ đất công theo danh mục dự kiến).

Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai tán thành thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 3 chiều 28/4 (Ảnh: Hoàng Bình).

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TPHCM với chiều dài 44,5km, gồm 2 đoạn. Đoạn 1 từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào (ngã ba giao với ĐT 761) dài khoảng 13km (đoạn qua Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai), xây dựng cầu cạn cao 6-8m; bề rộng mặt cầu 33,5m, gồm 8 làn xe, dải phân cách giữa, dải an toàn rộng 1,5m, lan can 2 bên cầu rộng 1m, dải an toàn 2 bên rộng 1m.

Đoạn 2 từ ngã ba Bà Hào đến đường Vành đai 4 TPHCM dài khoảng 31,5km (kể cả nút giao với đường Vành đai 4), xây dựng đường bộ kết nối với đoạn 1. Bề rộng mặt đường 33,5m với 8 làn xe, dải phân cách giữa, dải an toàn rộng 1,5m, lề đất rộng 1m, dải an toàn 2 bên rộng 1m. Phạm vi giải phóng mặt bằng rộng khoảng 45m.

Ngoài tuyến chính, dự án xây dựng các công trình trên tuyến và hệ thống an toàn giao thông. Dự án đi qua 2 xã Trị An và Tân An, thời gian xây dựng từ 2026 đến 2028.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TPHCM kết nối với dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 và dự án xây dựng cầu Mã Đà sẽ rút ngắn quãng đường khoảng 13km, giảm thời gian di chuyển xuống còn 1-1,5 giờ từ trung tâm phường Đồng Xoài về trung tâm tỉnh Đồng Nai. Tuyến đường chủ yếu đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai, ít giao cắt, đảm bảo lưu thông thuận lợi và an toàn.

Việc đầu tư tuyến đường giúp tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp tại phía Bắc tỉnh như Đồng Phú, Bắc Đồng Phú với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Hình thành tuyến giao thông kết nối trực tiếp từ phía Bắc đến phía Nam tỉnh Đồng Nai. Dự án còn phát triển du lịch sinh thái rừng Mã Đà, tạo hành lang giao thương mới, kết nối các tỉnh Tây Nguyên với sân bay Long Thành và cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Tuyến đường nối cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TPHCM đi qua rừng Mã Đà (Ảnh: Hoàng Bình).

Ngoài ra, việc đầu tư dự án còn có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết, hình thành tuyến giao thông huyết mạch, kết nối trực tiếp các đơn vị hành chính phía Bắc và phía Nam tỉnh Đồng Nai, đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nông sản từ khu vực Tây nguyên đến sân bay Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải.

Cũng trong Nghị quyết, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư tuyến đường từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TPHCM với diện tích đất rừng khoảng 67,86ha; trong đó, đất rừng đặc dụng khoảng 39,23ha, đất rừng sản xuất khoảng 28,63ha.