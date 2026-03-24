Đồng Nai lấy ý kiến nhân dân về đề án thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 24/3, ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai, đã ký văn bản về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đề án thành lập 10 phường trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Một góc đô thị ven sông thuộc phường Trấn Biên, Đồng Nai (Ảnh: Bảo Quyên).

Đối với đề án thành lập 10 phường (Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Dầu Giây, Xuân Lộc, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh), UBND 10 xã nêu trên lấy ý kiến đồng thời với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. UBND các xã, phường tổng hợp kết quả báo cáo Sở Nội vụ trước 17h ngày 26/3.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn chi tiết việc lấy ý kiến nhân dân, đảm bảo thống nhất, đúng quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua chủ trương thành lập các đơn vị hành chính theo quy định, hoàn thành trong ngày 27/3; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và thành lập các phường theo quy định.

Chiều cùng ngày, Văn phòng Trung ương Đảng ra thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Một trong các nội dung được thảo luận là tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.