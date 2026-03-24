Đồng Nai lấy ý kiến nhân dân về đề án thành phố trực thuộc Trung ương
(Dân trí) - UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
Ngày 24/3, ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai, đã ký văn bản về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đề án thành lập 10 phường trên địa bàn.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
Đối với đề án thành lập 10 phường (Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Dầu Giây, Xuân Lộc, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh), UBND 10 xã nêu trên lấy ý kiến đồng thời với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. UBND các xã, phường tổng hợp kết quả báo cáo Sở Nội vụ trước 17h ngày 26/3.
UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn chi tiết việc lấy ý kiến nhân dân, đảm bảo thống nhất, đúng quy định của pháp luật.
Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua chủ trương thành lập các đơn vị hành chính theo quy định, hoàn thành trong ngày 27/3; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và thành lập các phường theo quy định.
Chiều cùng ngày, Văn phòng Trung ương Đảng ra thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Một trong các nội dung được thảo luận là tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
Đồng Nai hiện là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ. Sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Phước, Đồng Nai nằm trong nhóm đầu cả nước với quy mô dân số đứng thứ 3 (chỉ sau TPHCM và Hà Nội) - khoảng hơn 4,4 triệu người.
Tỉnh có diện tích hơn 12.737km2, đứng thứ 9 cả nước. Quy mô nền kinh tế khoảng 676.733 tỷ đồng, tương đương 26 tỷ USD, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành (chỉ sau TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng).
Tỉnh Đồng Nai là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cửa ngõ liên vùng, “thủ phủ” công nghiệp lớn nhất cả nước.
Với vị trí này, địa phương trở thành trục hành lang kinh tế quan trọng, có mạng lưới giao thông đa dạng, đa phương thức (hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy).
Điển hình, Đồng Nai có sân bay quốc tế Long Thành là cửa ngõ hàng không quốc tế, còn cảng Phước An là trung tâm cảng biển lớn hàng đầu cả nước.