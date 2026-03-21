Chỉ đạo mới về việc xem xét thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính liên quan đến đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Trước đó, tại công văn gửi ngày 13/3, UBND tỉnh Đồng Nai xin ý kiến để báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Về vấn đề trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai đối chiếu tiêu chí, quy trình, quy định, báo cáo Tỉnh ủy Đồng Nai phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị nội dung và các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Sau đó, địa phương báo cáo Ban Bí thư để bổ sung vào chương trình làm việc năm 2026 của Bộ Chính trị xem xét, cho chủ trương về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương theo quy định.

Trước đó, cuối tháng 9/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I đã xác định đến năm 2030, Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 27/2, HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua Nghị quyết 05/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, mục tiêu tổng quát là phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai cơ bản đạt các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương.