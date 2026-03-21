Đồng Nai giao trụ sở phường Bình Phước cho Trường Đại học Đồng Nai

Ngày 21/3, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, nhằm tận dụng tối đa trụ sở dôi dư, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định giao trụ sở cũ của phường Bình Phước làm cơ sở 2 của Trường Đại học Đồng Nai.

Theo đó, Trường Đại học Đồng Nai chính thức tiếp nhận toàn bộ diện tích đất cùng các công trình, tài sản gắn liền với trụ sở cũ của phường Bình Phước, bao gồm: Trụ sở Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phường.

UBND phường Bình Phước đã được chuyển về trụ sở UBND tỉnh Bình Phước cũ (Ảnh: Hoàng Bình).

Việc điều chuyển này được thực hiện sau khi Trung tâm Hành chính phường Bình Phước được UBND tỉnh chấp thuận di dời đến Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Phước (cũ).

Ngay sau khi hoàn tất công tác tiếp nhận, Trường Đại học Đồng Nai khẩn trương lập phương án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất để sớm đưa cơ sở 2 vào triển khai hoạt động đào tạo, đảm bảo hiệu quả.

Theo đại diện Trường Đại học Đồng Nai, trước mắt, cơ sở 2 của trường ở phường Bình Phước sẽ tập trung triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa trình độ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ văn hóa - xã hội tại các xã, phường khu vực phía Bắc của tỉnh (khu vực tỉnh Bình Phước cũ).

Đồng thời, nhà trường sẽ liên kết với các đơn vị uy tín để tổ chức các khóa bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quốc gia và quốc tế.