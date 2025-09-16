Đồng Nai hỗ trợ 1 triệu đồng cho phụ nữ sinh 2 con trước 35 tuổi

Ngày 16/9, UBND tỉnh Đồng Nai đã có hướng dẫn triển khai nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích, động viên tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số, duy trì mức sinh và nâng cao chất lượng dân số sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo hướng dẫn, UBND các xã, phường chi trả hỗ trợ cho các đối tượng hưởng chính sách. Trong đó, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, được hỗ trợ một lần 1 triệu đồng/người. Nguồn kinh phí được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương.

Một phụ nữ Đồng Nai sinh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngoài hỗ trợ cá nhân, các địa phương 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đủ 2 con được hỗ trợ 20 triệu đồng; xã, phường 5 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đủ 2 con được hỗ trợ 40 triệu đồng.

Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh, đối tượng bảo trợ xã hội; người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số được miễn phí tầm soát trước sinh và sơ sinh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, chính sách hỗ trợ này nhằm nâng cao chất lượng dân số. Sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Phước, tỉnh Đồng Nai mới có 95 phường, xã, dân số hơn 4,4 triệu người.