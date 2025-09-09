Đồng Nai khởi công cầu Cát Lái trong năm 2026

Ngày 9/9, UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với Tổng công ty Xây dựng số 1 về nội dung đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu thay phà Cát Lái (cầu Cát Lái).

Tại buổi làm việc, đại diện Tổng công ty Xây dựng số 1 báo cáo, dự án cầu Cát Lái được đề xuất dự án có chiều dài hơn 11,6km, trong đó cầu chính dài 4,7km, với tổng mức đầu tư là 18,8 nghìn tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng).

Phà Cát Lái nối TPHCM với Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Điểm đầu của cây cầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (TPHCM), cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400m; điểm cuối kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai). Cầu được thiết kế với vận tốc 80km/h, rộng 33,5m, 8 làn xe, tĩnh không cao hơn 55m.

Dự án được đề xuất thực hiện theo hình thức PPP. Trong đó, tổng công ty kiến nghị lựa chọn phương án thực hiện theo hợp đồng BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) và BT (xây dựng - chuyển giao), được thanh toán bằng ngân sách Nhà nước.

Các phương án khác là thực hiện dự án theo hợp đồng BT, thanh toán bằng ngân sách Nhà nước; thực hiện dự án theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho rằng, dự án cầu thay phà Cát Lái rất cần thiết với địa phương để hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối vùng.

Đối với cầu Cát Lái, tỉnh đặt mục tiêu khởi công xây dựng trong năm 2026 và đưa vào khai thác trong năm 2028. Do đó, các cơ quan liên quan phải hoàn thành hồ sơ dự án để Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi thông qua, UBND tỉnh sẽ trình hồ sơ để HĐND thông qua chủ trương đầu tư.

Đối với đề xuất của tổng công ty, ông Hồ Văn Hà đề nghị đơn vị rà soát, xem xét phương án nào tốt nhất, nhanh nhất. Đồng thời, Tổng công ty Xây dựng số 1 cần xem xét, hoàn thiện phương án của mình để tránh để ảnh hưởng đến các dự án đầu tư công đang triển khai trong khu vực.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Xây dựng rà soát lại sự phù hợp của dự án cầu Cát Lái đối với các quy hoạch khi trình hồ sơ dự án báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Đồng Nai.