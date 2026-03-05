Công an xác minh vụ xô xát trước nhà đại thể trong bệnh viện ở Đồng Nai

Ngày 5/3, Bác sĩ Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, cho biết, liên quan đến video ghi lại cảnh xô xát giữa hai nhóm người tại nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công an phường Tam Hiệp đã mời các bên lên làm việc, xác minh. Đồng thời, Sở Y tế cũng đã yêu cầu bệnh viện báo cáo sự việc trên.

Hình ảnh người đàn ông mặc áo trắng trong clip đánh người quay phim (Ảnh: CTV).

Những ngày qua, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xô xát giữa 2 nhóm người trước lối xuống nhà đại thể trong bệnh viện, thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận.

Theo nội dung clip, người đàn ông cầm điện thoại quay phim, trong lúc nói chuyện có nhắc đến tên một trại hòm ở phường Tam Hiệp. Ngay sau đó, một người mặc áo trắng bất ngờ lao tới, đánh nhiều lần vào người đang quay phim.

Hai bên xảy ra giằng co, lời qua tiếng lại. Trong đoạn clip còn ghi lại tiếng một người hô to: “Mày nhắm ra được bệnh viện này không?”, khiến khu vực trước lối xuống nhà đại thể trở nên náo loạn. Ngay lúc đó, một số người có mặt tại hiện trường đã can ngăn, tách những người liên quan ra để tránh sự việc diễn biến phức tạp hơn.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.