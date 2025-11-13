Động đất 4.8 độ ở Lào, nhiều người Hà Nội cảm nhận rung lắc

Khoảng 23h30 ngày 12/11, nhiều người dân sống ở chung cư cao tầng ở Hà Nội và một số địa phương lân cận như Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa cho biết họ cảm nhận rõ rung lắc, nghi xảy ra động đất.

Chị Nguyễn Thị Hoài, nhà ở khu vực Xuân Phương (Hà Nội), cho biết nhà chị ở mặt đất không phải chung cư nhưng vẫn cảm thấy rung lắc, nhiều đồ đạc trong nhà như giường, gương treo tường đều rung lắc.

"Có lẽ là mới xảy ra động đất ở gần khu vực Hà Nội", chị Hoài đặt nghi vấn.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất) cho biết lúc 23h26 ngày 12/11, một trận động đất có độ lớn 4.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam khoảng 5km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất) vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí trận động đất (Ảnh: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần)

Hà Nội thỉnh thoảng vẫn xảy ra động đất, nhưng thường có cường độ nhẹ và ít gây thiệt hại. Người dân thường cảm nhận được rung lắc, đặc biệt là ở các tòa nhà cao tầng.

Gần đây nhất, lúc 17h46 ngày 26/8, một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ. Thời điểm đó, một số người dân sống ở Hà Nội cũng cho biết họ cảm nhận rung lắc nhẹ trong thời gian ngắn.

Từ đầu năm đến cuối tháng 7, Viện Vật lý địa cầu ghi nhận 209 trận động đất, trong đó có 20 trận có độ lớn hơn 3,5 trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam.

Các chuyên gia nhận định ngoài các trận động đất kích thích tập trung ở các khu vực hồ thủy điện như Kon Tum, Quảng Nam (cũ) thì có một số trận động đất tự nhiên. Các trận động đất tự nhiên xảy ra trên một số đới đứt gãy theo quy luật khi tích lũy đủ năng lượng thì xảy ra động đất, động đất càng lớn khả năng lặp lại càng ít.