Doanh nghiệp muốn bán lại xăng trên cao tốc TPHCM - Long Thành

Ngày 4/3, đại diện Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành cho biết, doanh nghiệp vừa có văn bản lần thứ hai gửi Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đề xuất phương án kinh doanh và kiến nghị xem xét, tạo điều kiện khôi phục việc bán xăng dầu tại trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, sau hơn một tháng tạm ngừng hoạt động.

Theo doanh nghiệp, Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành là đơn vị trực tiếp tổ chức hoạt động bán lẻ xăng dầu tại hai trạm xăng thuộc trạm dừng nghỉ Km41+100 trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai) trong nhiều năm qua.

Trạm xăng dầu Công ty Châu Thành dừng hoạt động từ ngày 24/1 (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Công ty Châu Thành, việc dừng bán xăng dầu thời gian qua làm gia tăng nguy cơ phương tiện thiếu nhiên liệu khi lưu thông trên tuyến cao tốc. Đồng thời, tình trạng này cũng phát sinh nhu cầu dừng đỗ ngoài phạm vi quy định, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ chung của tuyến cao tốc, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm.

Để khôi phục hoạt động bán xăng dầu trên cao tốc, Công ty Châu Thành đề xuất VEC phối hợp duy trì trở lại việc cung ứng nhiên liệu tại hai điểm bán xăng dầu thuộc trạm dừng nghỉ Km41+100, trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng của tòa án.

Theo đề xuất, VEC sẽ cam kết về mặt bằng, còn Công ty Châu Thành chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định. Doanh nghiệp cũng kiến nghị VEC có văn bản báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai và Sở Công Thương tỉnh này để xem xét, chấp thuận chủ trương cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai và Sở Công Thương, Công ty Châu Thành sẽ thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định hiện hành.

Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp cũng đề nghị VEC xem xét phương án phù hợp với tình hình hiện nay nhằm duy trì việc phục vụ người dân trong thời gian tới, đặc biệt trong các dịp lễ và mùa cao điểm du lịch sắp diễn ra.

Các trạm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM - Nha Trang (Đồ họa: Ngọc Tân).

Để bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan và tránh phát sinh thiệt hại, Công ty Châu Thành đề xuất cơ chế bảo đảm tài chính trong thời gian chờ giải quyết tranh chấp. Theo đó, doanh nghiệp sẽ mở một tài khoản ngân hàng độc lập nhằm bảo đảm tính minh bạch trong quá trình hoạt động tạm thời.

Toàn bộ phần lợi nhuận phát sinh trong thời gian này sẽ được chuyển vào tài khoản và cộng dồn cho đến khi có phán quyết cuối cùng của tòa án. Khi bản án có hiệu lực, số tiền lũy kế sẽ được thanh toán cho bên thụ hưởng theo nội dung bản án.

Công ty Châu Thành cho biết, nếu các phương án trên được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng và kinh doanh xăng dầu.

Đồng thời phương án phối hợp với VEC nếu được tỉnh Đồng Nai chấp thuận sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trên tuyến cao tốc, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người tham gia giao thông.