Doanh nghiệp kiện chính quyền xã đòi khoản nợ gần 5 tỷ đồng

Ngày 7/9, một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Đạt đã khởi kiện yêu cầu xã hoàn trả khoản nợ liên quan đến việc đầu tư xây dựng trụ sở UBND thị trấn Chợ Chùa (cũ).

Doanh nghiệp khởi kiện UBND thị trấn Chợ Chùa cũ, tuy nhiên thị trấn Chợ Chùa đã sáp nhập trở thành xã Nghĩa Hành. Do đó xã Nghĩa Hành phải kế thừa quyền và nghĩa vụ liên quan.

Trụ sở UBND thị trấn Chợ Chùa (cũ) (Ảnh: Quốc Triều).

“Đây là khoản nợ đọng của thị trấn Chợ Chùa, bây giờ chuyển về xã Nghĩa Hành. Chúng tôi đã có báo cáo với tỉnh về khoản nợ đọng này để có hướng giải quyết”, vị lãnh đạo xã Nghĩa Hành thông tin.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Thành, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Đạt, cho biết Tòa án nhân dân khu vực 5 (tỉnh Quảng Ngãi) đã thông báo mở phiên xét xử liên quan đến việc ông yêu cầu UBND xã Nghĩa Hành hoàn trả khoản nợ hơn 5 tỷ đồng, trong đó có gần 4 tỷ đồng nợ gốc và 1 tỷ đồng tiền lãi.

Theo ông Thành, Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Đạt trúng gói thầu gần 9,8 tỷ đồng xây dựng nhà làm việc của UBND thị trấn Chợ Chùa (cũ). Tháng 3/2021, công trình được nghiệm thu, bàn giao. Thời điểm đó, chủ đầu tư đã thanh toán cho công ty gần 5,8 tỷ đồng, còn nợ gần 4 tỷ đồng.

Từ năm 2021 đến nay, ông đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan yêu cầu thanh toán công nợ. Ông cũng đồng ý giảm khoản lãi phát sinh nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư trong việc thanh toán. Tuy nhiên phía chủ đầu tư vẫn không thanh toán theo cam kết.

“Suốt nhiều năm qua tôi đã gửi 6 văn bản đề nghị thanh toán công nợ tuy nhiên chủ đầu tư không thực hiện. Tìm mọi cách mà không thể đòi được khoản tiền này nên tôi đành phải khởi kiện ra tòa”, ông Thành nói thêm.