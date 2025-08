Xét xử phúc thẩm hơn 100 bị cáo vụ công ty luật đòi nợ "khủng bố"

Ngày 4/8, TAND Tối cao TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Cưỡng đoạt tài sản đối với hơn 100 bị cáo.

Đây là nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động đòi nợ thuê theo kiểu núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt, do 2 bị cáo Trần Văn Châu (SN 1980) và Hồ Quốc Hùng (SN 1987, cùng trú tại TPHCM) giữ vai trò chủ mưu. Những bị cáo còn lại trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Trần Văn Châu (Ảnh: Trọng Tín).

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2021 đến giữa tháng 2/2023, Châu và Hùng lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với nhiều tổ chức tín dụng.

Châu và Hùng chỉ đạo 20 trưởng nhóm cùng hàng trăm nhân viên thuộc cấp dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ để đe dọa, uy hiếp tinh thần hơn 170.000 người vay, cưỡng đoạt số tiền hơn 456 tỷ đồng. Nhóm đối tượng được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng.

Số tiền này các bị cáo sử dụng vào hoạt động của công ty và chia nhau tiêu xài. Trong đó Trần Văn Châu hưởng 15 tỷ đồng, Hồ Quốc Hùng được hưởng 12 tỷ đồng.

Qua điều tra, ngày 14/2/2023, Công an tỉnh Tiền Giang (nay là Công an tỉnh Đồng Tháp) phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TPHCM tiến hành khám xét trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt, tiến hành làm việc 133 đối tượng, đồng thời thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào tháng 8/2024, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Châu 19 năm tù và Hồ Quốc Hùng 18 năm tù; 109 bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 đến 13 năm tù.

HĐXX tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Trong đó Châu nộp lại 15 tỷ đồng, Hùng nộp lại 12 tỷ đồng.

Sau án sơ thẩm, VKSND tỉnh Tiền Giang có kháng nghị theo hướng tăng nặng mức hình phạt đối với 49/111 bị cáo. Dự kiến phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên án sẽ diễn ra trong 5 ngày.