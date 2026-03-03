Điều tra vụ nhiều người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TPHCM
(Dân trí) - Nhiều người dân TPHCM nhập viện với triệu chứng nôn ói, đau bụng. Họ cho biết đã ăn bánh mì được mua tại cơ sở trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu.
Chiều 3/3, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu điều tra vụ nhiều người có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.
Theo thông tin ban đầu, khuya 2/3 và ngày 3/3, nhiều bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu với biểu hiện nôn ói, đau bụng, sốt...
Qua thăm khám, các bệnh nhân trên đều khai báo đã ăn bánh mì được mua tại tiệm trên đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu).
Đến chiều 3/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu ghi nhận gần 20 trường hợp đến thăm khám, cấp cứu với các triệu chứng giống nhau, nghi bị ngộ độc thực phẩm. Trong đó, nhiều bệnh nhân là người thân trong một gia đình.
Sau khi truyền nước, kiểm tra sức khoẻ, nhiều bệnh nhân được cho về nhà điều trị và uống thuốc. Riêng 6 bệnh nhân bị nặng hơn phải ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi.
Ngoài ra, nhiều trường hợp khác ăn bánh mì tại địa chỉ nói trên cũng xuất hiện triệu chứng đau bụng, phải uống thuốc.
Chị T.A. (ngụ phường Vũng Tàu) cho biết, ngày 2/3, chị mua 2 ổ bánh mì của tiệm bánh mì trên đường Đồ Chiểu và mang về nhà ăn cùng người thân. Đến khoảng 2h30 ngày 3/3, chị A. và người thân có triệu chứng đau bụng nên phải mua thuốc về uống.
Ngay khi nhận được tin báo, đại diện UBND phường Vũng Tàu và công an phường đã đến tiệm bánh mì nói trên để lấy mẫu, làm việc với chủ cơ sở để điều tra.
Trước đó, ngày 1-2/3, nhiều người dân tại TPHCM nhập viện điều trị nghi do bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì được mua tại tiệm bánh mì trên đường Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông).
Cụ thể, có 12 ca vào Bệnh viện Quân y 175; 8 ca điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định; một ca vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức; ca còn lại vào Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ).
Theo báo cáo, đa số bệnh nhân có các triệu chứng đường tiêu hóa như nôn ói, đau bụng, sốt… Nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị. Các ca có biểu hiện nhẹ được kê đơn thuốc và tiếp tục theo dõi tại nhà.