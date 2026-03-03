Điều tra vụ nhiều người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TPHCM

Chiều 3/3, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu điều tra vụ nhiều người có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Theo thông tin ban đầu, khuya 2/3 và ngày 3/3, nhiều bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu với biểu hiện nôn ói, đau bụng, sốt...

Một bệnh nhân được điều trị sau khi ăn bánh mì ở Vũng Tàu (Ảnh: Linh Chi).

Qua thăm khám, các bệnh nhân trên đều khai báo đã ăn bánh mì được mua tại tiệm trên đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu).

Đến chiều 3/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu ghi nhận gần 20 trường hợp đến thăm khám, cấp cứu với các triệu chứng giống nhau, nghi bị ngộ độc thực phẩm. Trong đó, nhiều bệnh nhân là người thân trong một gia đình.

Sau khi truyền nước, kiểm tra sức khoẻ, nhiều bệnh nhân được cho về nhà điều trị và uống thuốc. Riêng 6 bệnh nhân bị nặng hơn phải ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Ngoài ra, nhiều trường hợp khác ăn bánh mì tại địa chỉ nói trên cũng xuất hiện triệu chứng đau bụng, phải uống thuốc.

Chị T.A. (ngụ phường Vũng Tàu) cho biết, ngày 2/3, chị mua 2 ổ bánh mì của tiệm bánh mì trên đường Đồ Chiểu và mang về nhà ăn cùng người thân. Đến khoảng 2h30 ngày 3/3, chị A. và người thân có triệu chứng đau bụng nên phải mua thuốc về uống.

Ngay khi nhận được tin báo, đại diện UBND phường Vũng Tàu và công an phường đã đến tiệm bánh mì nói trên để lấy mẫu, làm việc với chủ cơ sở để điều tra.