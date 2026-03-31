Điều tra vụ 7 người bị ngạt khói ở công ty lương thực

Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại lò sấy lúa của Công ty TNHH kinh doanh lương thực S.T. (xã Cái Bè) sáng 31/3 đã khiến 6 công nhân bị thương, một người tử vong.

Theo thông tin từ Công an xã Cái Bè, vụ việc xảy ra khoảng 7h40 cùng ngày, khi ông N.T.T. (53 tuổi, ngụ xã Hội Cư) và ông N.V.Th. (58 tuổi, ngụ xã Cái Bè) đang làm việc tại khu vực lò sấy lúa.

Đến 8h, cả hai phát hiện khói và bụi bốc ra nhiều từ trong lò sấy nên tiến hành làm mát. Trong quá trình xử lý, hai người đàn ông bất ngờ cảm thấy ngạt thở, khó chịu và đã kêu cứu.

Ngay lập tức, 5 công nhân khác leo lên lò sấy để ứng cứu. Tuy nhiên, nỗ lực này không thành công, dẫn đến cả 7 người đều bị ngạt khói, ngất xỉu và được khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Cái Bè.

Đến gần 10h cùng ngày, ông N.V.Th. đã tử vong. Sáu công nhân còn lại đang được điều trị tích cực, sức khỏe dần hồi phục. Công an xã Cái Bè đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động này.