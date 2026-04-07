Hàng nghìn người phớt lờ biển cấm, chạy xe máy lên cầu vượt ở TPHCM

Xe máy “ồ ạt” leo cầu vượt 550, bất chấp biển cấm (Xuân Đoàn - Trương Khởi).

Sáng 7/4, hàng nghìn người đi xe máy phóng vun vút lên cầu vượt ngã tư 550, đường ĐT 743, giáp phường Dĩ An và phường Bình Hòa, TPHCM bất chấp biển cấm và nguy hiểm.

Trước đó một ngày, cơ quan chức năng đã điều chỉnh tổ chức giao thông trên cây cầu này bằng cách cấm hoàn toàn xe máy chạy lên cầu, thay vì được phép lưu thông vào giờ cao điểm sáng, chiều như trước.

Mặc dù biển báo đã thay đổi, theo ghi nhận của Dân trí, hàng nghìn người đi xe máy vẫn chạy lên cầu với tốc độ 50-60km/h, bên cạnh các xe tải.

Cầu vượt 550 được thiết kế cho ô tô đi thẳng trên đường ĐT 743 để giảm ùn tắc tại ngã tư này. Tuy nhiên, kể từ khi đưa vào khai thác cuối năm 2022, tình trạng người đi xe máy phớt lờ biển cấm chạy lên cầu rất nhiều.

Một năm sau, chính quyền tỉnh Bình Dương (cũ) phải điều chỉnh lại giao thông và cho phép xe máy được chạy lên cầu ở khung giờ 6-8h và 16h30-18h30, đồng thời cấm xe đầu kéo container lưu thông trong thời gian này trên đường ĐT 743 để đảm bảo an toàn cho người đi xe máy.

Tuy nhiên, ngoài hai khung giờ được phép lưu thông kể trên, thời gian còn lại là giờ cấm nhưng người đi xe máy vẫn không tuân thủ biển báo, chạy lên cầu vượt và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người.

Theo cơ quan chức năng, việc cho xe máy lưu thông lên cầu vượt ngã tư 550 tương đối phức tạp, mất an toàn giao thông. Do đó, các đơn vị liên quan đã thống nhất cấm xe máy chạy lên cầu.

Cầu vượt ngã tư 550 dài 203m, quy mô 4 làn xe. Mỗi hướng chỉ có 2 làn và diện tích vừa đủ cho xe ô tô, do đó việc xe máy chen vào rất dễ xảy ra va chạm.

Ông Lê Anh Hựu (46 tuổi, sống trên đường ĐT 743) bày tỏ sự lo lắng cũng như bức xúc với ý thức chấp hành của những người đi xe máy lên cầu vượt 550.

Theo ông Hựu, đường ĐT 743 là tuyến trọng điểm, có rất nhiều xe đầu kéo container lưu thông. Việc người dân không tuân thủ biển báo, nếu không may dẫn đến tai nạn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của chính họ và còn ảnh hướng đến tài xế liên quan. Ông Hựu đề nghị lực lượng CSGT xử lý quyết liệt, triệt để tình trạng này.

Bên cạnh đó, vẫn có nhiều người chấp hành tốt luật giao thông bằng cách đi xuống dạ cầu, chờ khoảng 30 giây đèn đỏ để băng qua ngã tư.

Chị Hồng Ánh (25 tuổi, ngụ TPHCM) cho biết, từ khi có cầu vượt, khu vực ngã tư 550 rất ít khi xảy ra kẹt xe vì các ô tô đã chạy thẳng lên cầu. Xe máy chạy phía dưới chỉ cần dừng một nhịp đèn là có thể tiếp tục hành trình, không cần phải đánh đổi tính mạng chỉ để đi nhanh hơn vài chục giây.

Không chỉ riêng cầu vượt ngã tư 550, mà cả tuyến đường ĐT 743 từ Bệnh viện Quân y 4 đến ngã 6 An Phú (và hướng ngược lại), vào giờ cao điểm sáng, chiều, người đi xe máy chạy loạn xạ như ong vỡ tổ. Chỉ cần một va quẹt cũng rất dễ xảy ra tai nạn liên hoàn nhiều xe.

Thời gian tới, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) sẽ tăng cường tuần tra, xử lý triệt để tình trạng người đi xe máy vi phạm giao thông tại cây cầu này.

Vị trí cầu vượt ngã tư 550 (Ảnh: Google Maps).