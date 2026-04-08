Dự án kho xăng dầu với sức chứa 450.000m3 "đắp chiếu" nhiều năm ở TPHCM

Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè, một công trình cơ khí trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng, đang trong tình trạng "đắp chiếu" nhiều năm, gây lãng phí lớn và ảnh hưởng đến an ninh năng lượng khu vực phía Nam.

Dự án nằm trên trục đường Huỳnh Tấn Phát, cách phà Bình Khánh khoảng 1km, thuộc xã Nhà Bè, TPHCM. Đây là một phần trong Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, được Chính phủ phê duyệt.

Khởi công từ năm 2016 do Công ty cổ phần Kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam làm chủ đầu tư, dự án đã đạt khoảng 70% tiến độ vào giữa năm 2020 thì bất ngờ tạm ngưng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hiện trường dự án vắng bóng người, chốt bảo vệ không có người trông coi. Toàn bộ công trình chìm trong sự hoang phế, không có dấu hiệu hoạt động.

Cầu cảng trên sông Soài Rạp, được thiết kế để tiếp nhận tàu trọng tải 40.000 tấn, vẫn còn dang dở với nhiều hạng mục như đóng cọc, làm sàn cầu dẫn.

Sắt thép, bê tông, máy móc nằm ngổn ngang, hoen gỉ theo thời gian.

Máy trộn bê tông, sắt thép công trình, thiết bị thi công và xe cơ giới nằm la liệt giữa bãi cỏ dại, cho thấy sự đình trệ kéo dài của dự án.

Ba đế kho chứa nhiên liệu với sức chứa 230.000m3, dự kiến cung cấp xăng dầu cho TPHCM trong 40 ngày sau giai đoạn 1, cũng đang trong tình trạng tương tự, sắt thép hoen gỉ và cây bụi phủ kín.

Khi hoàn thành giai đoạn 2, tổng kho sẽ có khả năng dự trữ 450.000m3, đủ cung cấp xăng dầu cho TPHCM trong 75 ngày mà không cần nguồn cung bên ngoài, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế và năng lượng quốc gia.

Hiện tại, nhà kho chứa vật tư thiết bị đối diện lối vào công trình cũng chất đống xe cộ, máy móc, vật liệu, chưa thể phục vụ thi công.

Dự án đã triển khai được nhiều hạng mục công trình cũng như đã đầu tư mua sắm nhiều vật tư thiết bị với giá trị hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, công trình này đang bị dừng lại do gặp nhiều vướng mắc về vốn cần được tháo gỡ… Công trình hiện rơi vào tình trạng bỏ hoang gần 6 năm nay, nhiều hạng mục xây dựng, thiết bị nhập khẩu đang xuống cấp trầm trọng.

Việc dự án trọng điểm này bị đình trệ không chỉ gây lãng phí nguồn lực khổng lồ mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng cho TPHCM và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phối cảnh Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè (đường Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè, TPHCM) sau khi hoàn thành (Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp).