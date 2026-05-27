Diện mạo mới của cầu Long Biên trước giờ các phương tiện lưu thông trở lại

Ngày 28/3, cầu Long Biên (Hà Nội) bước vào đợt sửa chữa đột xuất kéo dài khoảng 2 tháng nhằm khắc phục các hạng mục xuống cấp và đảm bảo an toàn khai thác.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau 2 tháng thi công khẩn trương đến nay việc sửa chữa, cải tạo cầu Long Biên đã được hoàn tất. Sở Xây dựng Hà Nội cũng mới đưa ra thông báo, từ 0h ngày 28/5, các phương tiện được lưu thông qua cầu Long Biên theo cả hai chiều.

Cầu Long Biên được xây dựng năm 1899, hoàn thành năm 1902. Công trình dài hơn 1.691m với 19 nhịp dàn thép. Sau hơn 120 năm khai thác và trải qua chiến tranh, nhiều hạng mục đã xuống cấp, nhiều nhịp cầu cũ phải thay thế bằng kết cấu mới.

Theo đó, từ 0h ngày 28/5, các phương tiện xe máy, xe thô sơ, người đi bộ được phép lưu thông trên cầu Long Biên theo cả hai chiều trên phần đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ đã thi công hoàn thành.

Đến nay đơn vị thi công đã hoàn tất các hạng mục như cào bóc lớp mặt cầu cũ, xử lý và gia cố kết cấu nền, thảm lại lớp bê tông mới, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp cho cây cầu lịch sử.

Cầu Long Biên không chỉ là một công trình giao thông mà còn là biểu tượng lịch sử của Thủ đô. Đợt sửa chữa cầu Long Biên lần này không chỉ có ý nghĩa đảm bảo an toàn giao thông mà còn là bước chuẩn bị cho định hướng cải tạo toàn diện cầu Long Biên trong thời gian tới.

Đây là dự án hợp tác trọng điểm giữa Việt Nam và Pháp, hướng đến mục tiêu kép: vừa bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, vừa phát huy công năng của biểu tượng thủ đô.

Những tấm bê tông cũ nứt vỡ trên phần đường bộ cầu Long Biên được cào bóc, thay mới, góp phần cải thiện độ êm thuận và an toàn cho người lưu thông.

Sau 2 tháng thi công, cầu Long Biên đã khoác lên diện mạo mới với mặt cầu bằng phẳng, lan can đồng bộ và nhiều hạng mục được chỉnh trang đồng bộ.

Trong suốt quá trình sửa chữa cầu Long Biên, tàu hỏa vẫn đi lại thường xuyên trên cầu, các hạng mục thi công phải tổ chức xen kẽ, làm theo kiểu cuốn chiếu để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kết cấu và việc vận hành đường sắt.

Cuối năm 2025, cầu Long Biên từng dừng lưu thông khoảng 60 ngày để sửa chữa và thông xe trở lại vào tháng 1. Đến ngày 2/2, đơn vị quản lý phát hiện hư hỏng nghiêm trọng tại nút dàn thép giữa ô 10 và ô 11 của nhịp 18, đe dọa an toàn công trình nên cầu bị phong tỏa.

Các đoàn tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng sau đó phải chuyển điểm đón, trả khách từ ga Hà Nội sang ga Gia Lâm. Đến chiều 9/2, cầu hoạt động trở lại trước khi bước vào đợt sửa chữa tiếp theo từ ngày 26/3.

Hệ thống lan can trên cầu đã được sơn sửa, thay thế nhiều đoạn hư hỏng sau thời gian dài sử dụng.

Mặc dù đã 120 tuổi nhưng khi được đưa vào sử dụng hàng ngày cầu Long Biên cõng một lượng lớn phương tiện.

Nhiều người tham quan cây cầu trước khi chính thức được thông xe vào 0h ngày 28/5.

"Người dân rất mong chờ cây cầu được lưu thông trở lại để việc đi lại giữa hai bên sông được thuận tiện, giảm thiểu ùn tắc. Cây cầu không chỉ góp phần giảm ùn tắc giao thông mà còn mang ý nghĩa lịch sử", ông Trần Tám (61 tuổi, trú tại phường Long Biên, Hà Nội) nói.