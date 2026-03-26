Hà Nội cấm toàn bộ phương tiện qua cầu Long Biên trong 60 ngày

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên phục vụ thi công dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ (phần đường bộ hai bên) cầu để đảm bảo an toàn, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Sở Xây dựng cho biết thời gian thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5 (60 ngày).

Theo đó, cơ quan chức năng cấm toàn bộ phần đường bộ trên cầu hướng từ cả hai hướng phường Bồ Đề và phường Hoàn Kiếm trong thời gian thi công.

Các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo hướng Long Biên 1, Long Biên 2 => đi dọc đường Long Biên - Xuân Quan => rẽ lên cầu Chương Dương.

Cầu Long Biên (Ảnh: Toàn Vũ).

Các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo 2 hướng. Hướng từ Yên Phụ, Hàng Đậu, các phương tiện đi đường Trần Nhật Duật => đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương => đi lên cầu Chương Dương.

Với các phương tiện đi từ Trần Quang Khải, Đê 401, các phương tiện đi đường Trần Quang Khải, Đê 401 => đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương => đi lên cầu Chương Dương.

Cơ quan chức năng cho phép các phương tiện xe đạp lưu thông 2 chiều trên làn hỗn hợp của cầu Chương Dương.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi phương án phân luồng và công tác đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian rào chắn thi công công trình, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp về bất cập trong quá trình rào chắn thi công để kịp thời điều chỉnh tổ chức giao thông phù hợp.