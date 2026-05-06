Bất ngờ với diện mạo mới cầu Long Biên sau hơn 1 tháng sửa chữa

Cầu Long Biên (Hà Nội) bước vào đợt sửa chữa đột xuất kéo dài khoảng 2 tháng, bắt đầu từ ngày 28/3, nhằm khắc phục các hạng mục xuống cấp và đảm bảo an toàn khai thác.

Sau hơn một tháng triển khai sửa chữa, nhiều hạng mục chính trên cầu đã dần hoàn thiện, từng bước khoác lên diện mạo mới khang trang, đồng bộ hơn.

Trên công trường, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra.

Theo ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải cho biết, đến nay khối lượng thi công đã đạt khoảng 70%, riêng hạng mục đổ bê tông mặt cầu đạt trên 60%. Dự kiến, công trình sẽ được thông xe vào ngày 27/5.

Để phục vụ thi công, toàn bộ phương tiện được tạm dừng lưu thông qua cầu suốt hơn 1 tháng qua. Các đơn vị triển khai đồng loạt nhiều hạng mục như cào bóc lớp mặt cầu cũ, xử lý và gia cố kết cấu nền, thảm lại lớp nhựa mới.

Bên cạnh đó, hệ thống lan can, thành cầu và rãnh thoát nước trên phần đường bộ cũng được sửa chữa, hoàn thiện theo kế hoạch.

Các hạng mục thi công hoàn thiện đang dần lộ rõ với lớp bê tông sáng màu, phẳng và đồng đều trên 2 làn đường, tạo nên diện mạo mới khang trang, sạch sẽ cho cây cầu sau thời gian sửa chữa.

Theo ông Phương, khó khăn lớn nhất là mặt bằng thi công chật hẹp, các phương tiện cỡ lớn không thể tiếp cận, buộc đơn vị phải chia thành 4 mũi thi công, tổ chức thành các nhóm nhỏ để triển khai.

Về phương án sửa chữa, dự án tập trung thay thế lan can, tấm nền bộ hành và thi công lại mặt cầu. Hiện hạng mục lan can đã hoàn thành, phần nền bộ hành đang được triển khai.

Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, các mũi thi công vẫn được duy trì liên tục 3 ca/ngày nhằm đảm bảo tiến độ.

Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn hai khu vực ở hai đầu cầu đang được đào bóc, xử lý nền cũ. Theo kế hoạch, các mũi thi công sẽ triển khai từ khu vực giữa cầu, sau đó hoàn thiện dần ra hai phía đầu cầu nhằm đảm bảo tiến độ và tính đồng bộ của công trình.

Đợt cải tạo được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện điều kiện lưu thông, đồng thời kéo dài tuổi thọ công trình sau thời gian dài khai thác.