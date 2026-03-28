Cầu Long Biên rào chắn, cấm lưu thông 60 ngày để sửa chữa

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên phục vụ thi công dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ (phần đường bộ hai bên) cầu để đảm bảo an toàn, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Theo đó, cơ quan chức năng cấm toàn bộ phần đường bộ trên cầu hướng từ cả hai hướng phường Bồ Đề và phường Hoàn Kiếm trong thời gian thi công.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 9h sáng 28/3, lực lượng chức năng đã có mặt tại các lối lên xuống theo hướng phường Bồ Đề - phường Hoàn Kiếm và chiều ngược lại, bắt đầu triển khai công tác cấm cầu Long Biên.

Các rào chắn dải phân cách cứng đã được dựng lên tại lối lên cầu Long Biên theo hướng Bồ Đề đi Hoàn Kiếm, đồng thời, các cọc ngăn lối đi tạm thời trước đó cũng đã được dỡ bỏ.

Ngay sau khi tạm dừng các phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên, máy móc, thiết bị đã được huy động vào phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa.

Trước đó, lực lượng chức năng đã lắp đặt hệ thống cửa chắn tại các lối ra, vào cầu Long Biên, tạo thuận lợi cho việc đóng mở phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa.

Để phục vụ công tác sửa chữa, Hà Nội sẽ cấm xe máy, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông trên phần đường bộ hành và làn xe máy của cầu Long Biên từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5 (trong 60 ngày).

Lực lượng chức năng bố trí nhân sự tại các lối dẫn lên cầu Long Biên, tổ chức phân làn, hướng dẫn người dân di chuyển theo đúng phương án đã đề ra.

Xe máy và xe thô sơ có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo hướng Long Biên 1, Long Biên 2 đi dọc đường Long Biên - Xuân Quan, rẽ lên cầu Chương Dương.

Nhiều người điều khiển xe máy buộc phải quay đầu khi lực lượng chức năng triển khai cấm lưu thông qua cầu Long Biên.

Tại lối ra, vào cầu theo hướng phường Hoàn Kiếm sang phường Bồ Đề, lực lượng chức năng cũng thiết lập rào chắn và khóa cửa tương tự.

Việc cấm cầu Long Biên khiến lưu lượng phương tiện dồn về cầu Chương Dương, tuy nhiên, hoạt động điều chỉnh rơi vào ngày cuối tuần và không phải giờ cao điểm nên chưa xảy ra tình trạng ùn tắc.

Xe máy và xe thô sơ có nhu cầu qua cầu Long Biên, hướng từ Yên Phụ, Hàng Đậu sẽ đi theo đường Trần Nhật Duật đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương và đi qua cầu Chương Dương.

Với các phương tiện đi từ Trần Quang Khải, Đê 401, sẽ đi đường Trần Quang Khải, Đê 401 lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương và đi qua cầu Chương Dương.

Hình ảnh lực lượng chức năng tháo dỡ biển cấm xe đạp lưu thông trên cầu Chương Dương. Theo kế hoạch, xe đạp được phép lưu thông 2 chiều trên làn hỗn hợp của cầu Chương Dương.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi phương án phân luồng và công tác đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian rào chắn thi công công trình, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp về bất cập trong quá trình rào chắn thi công để kịp thời điều chỉnh tổ chức giao thông phù hợp.