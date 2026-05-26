Hà Nội cho phép phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên từ ngày 28/5

Ngày 26/5, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên sau khi hoàn thành sửa chữa đột xuất phần đường bộ hai bên cầu Long Biên.

Theo đó, từ 0h ngày 28/5, các phương tiện xe máy, xe thô sơ, người đi bộ được phép lưu thông trên cầu Long Biên theo cả hai chiều trên phần đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ đã thi công hoàn thành.

Cầu Long Biên thời điểm đang sửa chữa (Ảnh: Mạnh Quân).

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo phục vụ phân luồng đã bố trí trước đó và khôi phục hệ thống biển báo hiện trạng.

Phòng Kiểm tra giao thông vận tải được giao tổ chức kiểm tra việc thực hiện đảm bảo theo đúng thông báo phân luồng và công tác đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời kịp thời báo cáo Sở Xây dựng các bất cập về tổ chức giao thông.

Trước đó, Sở Xây dựng thông báo cấm các phương tiện lên cầu Long Biên theo cả 2 chiều từ ngày 28/3 để phục vụ thi công dự án sửa chữa đột xuất.