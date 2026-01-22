Di dời nhiều hiện vật máy bay, xe tăng, pháo về "nhà mới"

Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, cho biết đơn vị đã tiếp nhận lại trụ sở UBND quận Thuận Hóa cũ (số 24 Tố Hữu, phường Vỹ Dạ) để sử dụng trong thời gian tới.

Bảo tàng đã lên kế hoạch di dời hơn 33.000 hiện vật, trong đó có 2 bảo vật quốc gia, xác các loại máy bay, xe tăng, pháo,... hiện trưng bày, quản lý tại khu nhà đất số 268 Điện Biên Phủ (phường Thuận Hóa) về trụ sở mới ở số 24 Tố Hữu.

Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế được giao trụ sở 7 tầng làm nơi lưu giữ, trưng bày các hiện vật có giá trị (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, việc di dời các hiện vật lớn như máy bay, xe tăng, pháo,... sẽ phải nhờ cơ quan chuyên môn hỗ trợ.

Trước đó, Bảo tàng Lịch sử thành Huế đã có gần 50 năm đặt trụ sở tại di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn, nằm ở phía Đông Nam Đại nội Huế (phường Phú Xuân).

Năm 2024, bảo tàng được di dời về khu nhà đất số 268 Điện Biên Phủ (phường Thuận Hóa), vốn là trụ sở cũ của Tiểu đoàn 19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây. Tuy nhiên, không gian tại đây chật hẹp không đảm bảo cho việc trưng bày hiện vật.

Như vậy, chỉ sau hơn một năm di dời khỏi khu vực Đại nội Huế, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế tiếp tục chuyển đến địa điểm mới.

Theo ông Nguyễn Đức Lộc, tại trụ sở mới rộng hơn 20.000m2, đơn vị sẽ có không gian để trưng bày các hiện vật và phát huy giá trị tốt hơn.

Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế đang quản lý, lưu giữ hơn 33.000 hiện vật có giá trị (Ảnh: Vi Thảo).

Tòa nhà 7 tầng, rộng hơn 20.000m2 nêu trên vốn là trụ sở của UBND thành phố Huế, thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây. Từ ngày 1/1/2025, khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nơi đây được sử dụng làm trụ sở của quận Thuận Hóa (thành phố Huế cũ tách làm 2 quận Thuận Hóa và Phú Xuân).

Từ ngày 1/7/2025, khi vận hành chính quyền 2 cấp, trụ sở UBND quận Thuận Hóa cũ tạm thời bỏ trống.

Theo Sở Tài chính thành phố Huế, sau khi sắp xếp, tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp, đơn vị đã tham mưu UBND thành phố giao tài sản công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng.

Bên cạnh các cơ sở nhà đất tiếp tục sử dụng để bố trí trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhiều cơ sở nhà đất dôi dư đã được giao cho cơ quan chức năng quản lý, chờ xử lý.

Huế tính toán đưa vào khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Vi Thảo).

Tuy nhiên vẫn còn nhiều cơ sở chậm được đưa vào khai thác do nhiều nguyên nhân khách quan. Trong thời gian tới, thành phố Huế sẽ nghiên cứu bổ sung quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh các quy hoạch liên quan nhằm đưa cơ sở nhà đất dôi dư vào khai thác theo hướng ưu tiên chuyển đổi công năng làm thiết chế y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và thiết chế công cộng khác.

Một số cơ sở sẽ được nghiên cứu thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.