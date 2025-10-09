Đề xuất chuyển gần 900 trụ sở dôi dư sang mục đích công cộng, cho thuê

Ngày 9/10, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết đã báo cáo công tác sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công và đề xuất phương án xử lý gần 900 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Các phương án ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ mục đích công cộng, giáo dục, y tế.

Theo thống kê của Sở Tài chính, tổng số trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 5.753 cơ sở. Sau khi sắp xếp, bố trí lại, còn 892 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Phần lớn trong số này là các điểm trường mầm non, tiểu học dôi dư do đã sáp nhập về điểm trường chính.

Đa phần các cơ sở nhà, đất dôi dư tại tỉnh Gia Lai là các điểm trường mầm non, tiểu học dôi dư do đã chuyển về điểm trường chính (Ảnh: Công Sơn).

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương xử lý các cơ sở này theo nhiều phương án.

Cụ thể 230 cơ sở được đề xuất giao và điều chuyển UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị khác tiếp tục quản lý, bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp hoặc chuyển đổi sang mục đích công cộng như thiết chế văn hóa, thể thao, công viên.

615 cơ sở chuyển về UBND cấp xã quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai (thực hiện giao đất, cho thuê đất theo đề xuất của các địa phương).

47 cơ sở còn lại được đề xuất giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý.

Phương án sắp xếp trụ sở dôi dư được ưu tiên giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có nhu cầu sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Đồng thời, khuyến khích chuyển đổi công năng thành cơ sở y tế, giáo dục, hoặc sử dụng cho các mục đích công cộng khác của địa phương như thư viện, công viên, thiết chế văn hóa, thể thao.