Đèn đỏ được đi thẳng nhưng tài xế sợ, cảnh sát giao thông phải “ra tay”

Thời gian qua, khu vực ngã ba quốc lộ 1A và đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) thường xảy ra ùn tắc giao thông. Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã thực hiện điều chỉnh quy tắc giao thông tại ngã ba này.

Các xe di chuyển theo hướng Nam - Bắc, khi đến ngã ba quốc lộ 1A và đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, được phép đi thẳng ngay cả khi có đèn đỏ. Cảnh sát cũng lắp đặt bảng hướng dẫn trên trụ đèn giao thông.

Dù có bảng hướng dẫn gắn trên cột đèn tín hiệu giao thông nhưng tài xế vẫn dừng đèn đỏ, cảnh sát phải túc trực để điều tiết giao thông (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Dù vậy, nhiều lái xe vẫn dừng lại khi có đèn đỏ do thói quen hoặc vẫn còn tâm lý lo sợ bị xử phạt. Việc này gây ra tình trạng ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1A.

Trước tình trạng đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã lắp đặt bảng hướng dẫn rất to, ghi chú rõ ràng. Bảng hướng dẫn thể hiện rõ nội dung tất cả các phương tiện lưu thông hướng Nam - Bắc được đi thẳng khi đèn đỏ.

Cảnh sát lắp đặt bảng hướng dẫn to, ghi chú rõ ràng giúp tài xế yên tâm qua đèn đỏ (Ảnh: Quốc Triều).

Anh Nguyễn Trung Trực (xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết anh làm nghề lái xe taxi nên thường qua lại khu vực này. Lúc trước bảng hướng dẫn khá nhỏ được đặt ngay cột đèn tín hiệu giao thông. Nhiều tài xế không nhìn thấy bảng hướng dẫn hoặc hiểu nhầm là chỉ có mô tô, xe máy mới được đi thẳng nên vẫn dừng chờ đèn đỏ.

“Nhiều người sợ bị phạt nên vẫn dừng chờ đèn đỏ. Hôm nay có bảng chỉ dẫn rất to, chú thích rõ ràng nên anh em tài xế rất yên tâm khi đi qua đây”, anh Trực chia sẻ.