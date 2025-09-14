Đề xuất chi 925 tỷ đồng chỉnh trang điểm đến không thể bỏ qua ở Huế

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực 1, thành phố Huế, đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang Cồn Hến, phường Vỹ Dạ, với tổng kinh phí dự kiến 925 tỷ đồng.

Dự án này được kỳ vọng sẽ biến Cồn Hến thành điểm nhấn du lịch mới trên sông Hương, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về công tác giải phóng mặt bằng khi có tới 178 hộ dân phải di dời.

Cồn Hến nằm ở vùng hạ lưu sông Hương, tựa như chiếc lá trôi trên mặt nước (Ảnh: Vi Thảo).

Theo đề xuất, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm hơn 445 tỷ đồng trong tổng kinh phí, ảnh hưởng trực tiếp đến 267 hộ dân, trong đó 178 hộ sẽ phải tái định cư. Đây là một con số đáng kể, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chính sách hỗ trợ hợp lý để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Dự án chỉnh trang Cồn Hến bao gồm việc xây dựng tuyến kè dài 3,2km bao quanh cồn, nhằm chống sạt lở và bảo vệ hành lang thoát lũ. Tuyến kè sẽ được kết cấu bằng bê tông đúc sẵn, tích hợp bến nước dân sinh và cửa thoát nước.

Đặc biệt, trên tuyến kè sẽ hình thành một con đường rộng 9m, được trang bị hệ thống cây xanh, chiếu sáng, tiểu cảnh, đường dạo bộ và bãi đỗ xe. Tuyến đường Ưng Bình giao với Nguyễn Sinh Cung, dẫn vào trung tâm Cồn Hến, cũng sẽ được mở rộng, hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho khu vực này.

Khi hoàn thành, Cồn Hến được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn độc đáo trên sông Hương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân địa phương.

Cồn Hến là một dải đất bồi giữa sông Hương, có diện tích gần 24ha và hiện là nơi sinh sống của hơn 1.200 hộ dân. Theo quan niệm phong thủy xưa, Cồn Hến cùng với cồn Dã Viên được ví như Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, góp phần tạo nên cấu trúc Kinh thành Huế.

Ốc đảo này không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thơ mộng mà còn gắn liền với hai món ẩm thực trứ danh của xứ Huế là cơm hến và chè bắp.

Cụ Ngô Thùy (100 tuổi), một người dân Cồn Hến kể lại rằng xưa kia, khu vực này có rất nhiều hến, thu hút nhiều người đến làm nghề cào hến, lập thành "Phường Hến". Ngày nay, Cồn Hến là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi muốn thưởng thức những món ăn dân dã, đậm đà hương vị cố đô.

Đây không phải là lần đầu tiên Cồn Hến được đưa vào quy hoạch phát triển. Năm 1998, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) từng có kế hoạch biến Cồn Hến thành khu du lịch cấp cao, dự kiến di dời gần như toàn bộ dân cư để xây dựng các phân khu du lịch dịch vụ, nghỉ dưỡng cao cấp, quảng trường, nhà hát nghệ thuật và bến thuyền du lịch. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không được triển khai và khiến khu vực rơi vào tình trạng quy hoạch "treo" trong nhiều năm.

Đến tháng 6/2022, kế hoạch cũ chính thức bị "khai tử" do nhận thấy sự không khả thi về khối lượng giải phóng mặt bằng lớn và mật độ dân cư hiện hữu. Bài học từ quy hoạch "treo" trước đây sẽ là kinh nghiệm quý báu cho dự án chỉnh trang Cồn Hến lần này, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa mục tiêu phát triển và lợi ích của cộng đồng dân cư.