Đề xuất thỏa thuận mang thai hộ không phải công chứng, chứng thực bắt buộc

Tại cuộc họp với các bộ, ngành ngày 18/11, Tổ công tác về cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng, chứng thực, hộ tịch - Bộ Tư pháp đề xuất chuyển 8 loại giao dịch đang bắt buộc phải công chứng, chứng thực sang công chứng, chứng thực tự nguyện, theo yêu cầu.

8 giao dịch đó gồm: Văn bản ủy quyền đại diện kháng cáo bản án, quyết định của tòa án trong vụ việc dân sự; giấy tờ về mua bán hoặc nhận, tặng, cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đối với trường hợp giao dịch trước ngày 1/7/2006; văn bản thỏa thuận về việc mang thai hộ; hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân; văn bản ủy quyền đại diện kháng cáo bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm trong vụ việc hành chính; văn bản ủy quyền của người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở đã xuất cảnh ra nước ngoài cho các thành viên khác đứng tên mua nhà ở trong hồ sơ đề nghị bán nhà ở cũ thuộc tài sản công; văn bản ủy quyền thực hiện quyền khiếu nại; hợp đồng chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại.

Văn bản thỏa thuận về việc mang thai hộ được đề xuất có thể công chứng, chứng thực tự nguyện, theo yêu cầu, không bắt buộc như hiện nay (Ảnh minh họa: IT).

Đại diện tổ công tác phân tích, quá trình thực hiện các giao dịch đã có cơ chế để các bên tự chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng hoặc đã có cơ chế để cơ quan Nhà nước xác nhận, kiểm soát giá trị pháp lý, tính hợp pháp của văn bản, giao dịch.

Để thực hiện chủ trương đơn giản hóa các thủ tục, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu điện tử, việc sửa đổi theo hướng các chủ thể được lựa chọn công chứng, chứng thực tự nguyện, theo yêu cầu là phù hợp.

Dù vậy, đại diện Thanh tra Chính phủ đề nghị giữ nguyên quy định văn bản ủy quyền thực hiện khiếu nại phải công chứng, chứng thực nhằm bảo đảm tính xác thực, xem có đúng chủ thể đi khiếu nại hay không...

Còn đại diện Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) cho rằng phải cân nhắc việc chuyển “văn bản thỏa thuận về việc mang thai hộ” sang công chứng, chứng thực tự nguyện, theo yêu cầu bởi đây là giao dịch rất quan trọng, đòi hỏi mức độ an toàn pháp lý cao. Thực tiễn thời gian qua việc mang thai hộ khá phức tạp, biến tướng, thương mại hóa nhiều, do đó cần có sự kiểm soát chặt chẽ.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị Cục Bổ trợ tư pháp rà soát thật kỹ danh mục 8 loại giao dịch đề xuất chuyển sang công chứng, chứng thực tự nguyện, theo yêu cầu. Trong đó phải bổ sung, lập luận chặt chẽ đối với các đề xuất cũng như đưa ra giải pháp thay thế.

Những việc này, theo ông Hiếu, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, giảm thiểu chi phí.