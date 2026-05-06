Đề xuất sửa Luật Đất đai trong năm nay, tập trung vào hai nhóm nội dung

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có tờ trình gửi Chính phủ đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình lập pháp năm 2026.

Sau gần 2 năm triển khai Luật Đất đai năm 2024, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành hơn 26 văn bản để sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật.

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đặt ra đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về đất đai. Nhiều nội dung hiện đang được điều chỉnh bằng nghị định cần được luật hóa để bảo đảm tính ổn định, thống nhất và lâu dài, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi Luật Đất đai 2024 theo hai nhóm nội dung lớn (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Dự thảo luật kiến nghị tập trung vào sửa đổi hai nhóm nội dung lớn. Thứ nhất, nhóm các nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Thứ hai, nhóm các nội dung quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai thông qua việc luật hóa các quy định tại Nghị quyết 254/2025 (quy định về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai) và quy định chi tiết tại các Nghị định số 226/2025, Nghị định số 49/2026, Nghị định số 50/2026, Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP.

Đó là các vấn đề liên quan đến giá đất, bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đăng ký, cấp giấy chứng nhận; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, lựa chọn hình thức thuê đất, tách thửa đất, hợp thửa đất; chế độ sử dụng một số loại đất; hệ thống thông tin về đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai.

Đồng thời, Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trồng lúa; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014; bồi thường trong trường hợp đặc thù; chế độ sử dụng đất của một số loại đất.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền thực hiện nội dung quản lý nhà nước về đất đai cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó chủ yếu sử dụng kỹ thuật soạn thảo để thay thế/bãi bỏ từ, cụm từ về “huyện”, “cấp huyện”, “thị trấn”; thay thế/bãi bỏ từ, cụm từ về “HĐND”, “UBND”, “Chủ tịch UBND” thành cụm từ chung là “cơ quan, người có thẩm quyền” và quy định bổ sung một điều mới về thẩm quyền thực hiện nội dung quản lý nhà nước về đất đai.

Sáng 4/5 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội cho biết dứt khoát phải sửa Luật Đất đai trong kỳ họp thứ 2 hoặc kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XVI vì vấn đề này hết sức nóng bỏng.