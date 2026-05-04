Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TPHCM

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị số 12 tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, với điểm cầu chính tại xã Hóc Môn, TPHCM.

Hội nghị có sự tham dự của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo TPHCM và đại diện sở, ngành, địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo TPHCM và đoàn đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Q.Huy).

Mở đầu buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đã bế mạc vào ngày 24/4 sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đã tập trung kiện toàn bộ máy Nhà nước, bầu các chức danh lãnh đạo cao cấp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; kịp thời thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách thành pháp luật để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó có nhiều nhiệm vụ gấp rút, cấp bách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Q.Huy).

Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Quốc hội đã quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng với sự tín nhiệm rất cao của các vị đại biểu Quốc hội.

Quốc hội cũng thông qua 9 luật và 31 nghị quyết, trong đó có nhiều Luật, Nghị quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, góp phần kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định hệ thống các kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030 gồm: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch tài chính quốc gia, vay và trả nợ công; kế hoạch đầu tư công trung hạn. Tại kỳ họp, Quốc hội cũng quyết định thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.