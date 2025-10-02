Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Tiếp tục sửa Luật Đất đai sát thực tiễn

Sáng 2/10, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí cùng các đại biểu đơn vị số 3, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, có buổi tiếp xúc cử tri TPHCM trước thềm kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tổ đại biểu còn có sự tham dự của ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, phụ trách Bệnh viện Chợ Rẫy; ông Lê Thanh Phong, Thành ủy viên, Chánh án TAND TPHCM.

Tại buổi làm việc, đại diện cử tri 10 phường của TPHCM đã đề đạt, góp ý tới các đại biểu các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống như giá đất, sửa đổi Luật Đất đai, vấn nạn lừa đảo online. Nhiều ý kiến tại buổi tiếp xúc cũng đóng góp cho công tác xây dựng pháp luật, chính sách và liên quan đến sự phát triển của đất nước.

Cử tri tại TPHCM đặt câu hỏi cho các đại biểu trong buổi tiếp xúc (Ảnh: H.Q.).

Trả lời cử tri, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí cho biết, Luật Đất đai vừa được sửa đổi, tuy nhiên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan tiếp tục rà soát, sửa đổi để đảm bảo sát thực tiễn, giải quyết được những vướng mắc thời gian qua. Các quan điểm, tinh thần được đặt ra trong lần sửa đổi này là xác định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; Nhà nước kiểm soát, quản lý giá đất, bảo đảm việc sử dụng hiệu quả, công bằng, hợp lý.

"Trong cuộc sống và nhiều lĩnh vực, kể cả lợi ích quốc gia, lợi ích cá nhân, pháp nhân… có rất nhiều việc liên quan vấn đề đất đai. Các khiếu nại, các vụ án hình sự, tranh chấp dân sự, hành chính có đến 80% liên quan đất đai. Dù luật mới ban hành, nhưng sẽ tiếp tục sửa để bảo đảm hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết quyền lợi người dân, phục vụ phát triển và ổn định xã hội", Chánh án Lê Minh Trí thông tin.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí trả lời ý kiến cử tri tại buổi làm việc (Ảnh: H.Q.).

Đối với vấn nạn lừa đảo online và các thông tin sai lệch trên mạng xã hội, đại biểu Lê Minh Trí cho biết, tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật Quảng cáo. Kỳ họp thứ 10 tiếp tục ban hành Luật An ninh mạng trên tinh thần gộp Luật An ninh mạng trước đây và Luật An toàn thông tin, nhằm đảm bảo mức độ hoàn thiện luật cao hơn nữa.

Điều này nhằm phát huy mặt tích cực của mạng xã hội, Internet nhưng cũng tăng cường kiểm soát, hạn chế thiệt hại cho Nhà nước, xã hội, người dân.

Chánh án TAND Tối cao cũng thông tin, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết liên quan đến chăm sóc sức khỏe toàn dân với chủ trương sắp xếp lại y tế cơ sở, đầu tư y tế dự phòng. Chủ trương của Đảng cũng hướng đến mục tiêu miễn viện phí toàn dân, phấn đấu mỗi người dân được khám sức khỏe miễn phí hàng năm.

Đại biểu Lê Minh Trí thông tin về các chủ trương lớn của Trung ương, Bộ Chính trị (Ảnh: H.Q.).

"Nhiều nghị quyết tập trung vào chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn. Tổng Bí thư cũng đã nhấn mạnh phải quan tâm đến trẻ em, người già trong việc giữ gìn, chăm sóc sức khỏe", ông Lê Minh Trí nói.

Đối với hoạt động của ngành tòa án, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí cho hay, các cơ quan đang triển khai việc thành lập các tòa án chuyên biệt, trong đó có Tòa Phá sản tại TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội và Tòa Sở hữu trí tuệ tại 2 thành phố lớn.

"Sắp tới, chúng tôi nghiên cứu xây dựng thành lập tòa chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM và Đà Nẵng. Đây là những đột phá quan trọng, gắn với yêu cầu phát triển", ông Lê Minh Trí thông tin tới cử tri.