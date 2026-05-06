Xong dữ liệu đất đai trong 2026, không để dân phải trình nhiều giấy tờ

Sáng 6/5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Chỉ thị 05 của Thủ tướng về tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Chỉ thị số 05 đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản trong năm 2026 việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi cả nước; đồng thời đưa dữ liệu vào khai thác, sử dụng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và quản lý Nhà nước, bảo đảm cập nhật theo thời gian thực.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng, nhưng tiến độ triển khai Chỉ thị 05 còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Yêu cầu "không lùi thời gian triển khai", Phó Thủ tướng khẳng định từ nay đến cuối năm 2026 phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng tinh thần Chỉ thị.

Với nhiệm vụ làm sạch dữ liệu, Phó Thủ tướng yêu cầu mở "chiến dịch ngày đêm" để hoàn thành việc rà soát, bổ sung thông tin, đối khớp và xác thực khoảng trên 38 triệu thửa đất thuộc nhóm 2 (nhóm đất cần phải cập nhật hồ sơ địa chính, dữ liệu đầy đủ) trước cuối tháng 6.

Đối với khoảng 43 triệu thửa đất thuộc nhóm 3 (dữ liệu cần tạo lập mới, dự kiến phải đo đạc lập bản đồ địa chính) cần đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng dữ liệu mới, Phó Thủ tướng yêu cầu phấn đấu cơ bản hoàn thành trong quý III/2026 và kiểm điểm, đánh giá lại trong quý IV/2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ NN&MT phải xây dựng tiến độ theo từng nhóm địa phương, trong đó xác định rõ những địa phương làm tốt, những địa phương còn "trắng" dữ liệu và những nơi còn nhiều khó khăn để có giải pháp xử lý phù hợp.

Liên quan đến vấn đề kỹ thuật, phần mềm và an toàn dữ liệu, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN&MT, Bộ Công an và Bộ KH&CN phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm dữ liệu đất đai được kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đáp ứng yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng mỗi địa phương triển khai một phần mềm, một chuẩn dữ liệu riêng dẫn đến không liên thông, gây lãng phí và khó khăn trong vận hành sau này. Những địa phương đã có cơ sở dữ liệu đủ điều kiện phải đưa ngay vào khai thác, phục vụ công tác quản lý Nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.

Về cải cách hành chính liên quan nội dung này, Phó Thủ tướng yêu cầu dữ liệu đất đai đã số hóa phải được đưa vào sử dụng thực chất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu cuối cùng không chỉ là hoàn thành cơ sở dữ liệu mà phải khai thác hiệu quả, tránh tình trạng người dân phải cung cấp đi cung cấp lại nhiều loại giấy tờ dù dữ liệu đã có trên hệ thống.

Phó Thủ tướng cho biết đã nhận được phản ánh về việc dữ liệu giữa các lĩnh vực như công chứng, đất đai, thuế chưa được tích hợp đồng bộ, khiến người dân vẫn phải mang theo nhiều bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục. Vì vậy, Bộ NN&MT cần tiếp tục rà soát, lượng hóa rõ kết quả cắt giảm thủ tục hành chính và thành phần hồ sơ để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tối đa nguồn lực, quyết tâm không để chậm tiến độ, bảo đảm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.