Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế

Ngày 4/3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì hội đồng thẩm định dự án Luật sửa đổi bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế.

Dự thảo luật gồm 7 điều, sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế gồm Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược nhằm xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, tăng cường cải cách hành chính, phân cấp thẩm quyền trong lĩnh vực y tế cũng như giải quyết những nội dung còn vướng mắc.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại cuộc họp thẩm định dự án luật (Ảnh: H.Giang).

Trong đó, dự thảo bổ sung các quy định của Luật Trẻ em liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Bổ sung việc giao Chính phủ quy định về điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động và hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Bộ trưởng Bộ Tài chính được giao quy định về quản lý, sử dụng kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em và ghi nhận chính thức thẩm quyền quy định, hướng dẫn, bảo đảm việc thi hành Luật Trẻ em.

Đối với Luật Người khuyết tật, dự thảo luật đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến phân định thẩm quyền đã được Chính phủ thông qua tại Nghị định số 147/2025.

Với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, dự án luật sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; thẩm quyền phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhằm tháo gỡ các khó khăn trên thực tế.

Một số điều của Luật Dược cũng được sửa đổi để thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên cơ sở dữ liệu, trong đó có các nội dung liên quan đến đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

Đặc biệt, dự án luật bổ sung quy định cho phép miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá dịch vụ do Nhà nước định giá nhưng chưa được tính đủ chi phí cung cấp dịch vụ trong giá dịch vụ đã thực hiện được trước ngày luật này có hiệu lực - trừ trường hợp đã nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trụ sở Bộ Y tế ở Hà Nội (Ảnh: Sức khỏe).

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị Bộ Y tế (cơ quan soạn thảo) rà soát, cân nhắc lược bỏ nội dung phân quyền trực tiếp cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh do có nguy cơ xung đột về thẩm quyền, trách nhiệm và chưa phù hợp với nguyên tắc phân cấp, phân quyền.

Đối với Quỹ Bảo vệ trẻ em, bà Oanh yêu cầu xác định rõ đây là quỹ tài chính ngoài ngân sách hay quỹ xã hội, từ thiện và cân nhắc việc giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí của quỹ này.

Về phạm vi sửa đổi, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh lưu ý cơ quan soạn thảo rà soát các kiến nghị đã được tổng hợp trong báo cáo của Bộ Tư pháp về ý kiến của đại biểu Quốc hội, địa phương, người dân và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực do Bộ Y tế quản lý.

Song song với đó, dự án luật cần cập nhật, bổ sung các chủ trương của Đảng, chính sách mới của Nhà nước và rà soát các nghị định về phân định thẩm quyền, nhất là những nội dung còn vướng mắc tại địa phương để có tổng kết, đánh giá đầy đủ.